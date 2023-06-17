https://ria.ru/20230617/postavki-1878817610.html

В Италии прошла акция протеста против поставок оружия Киеву

В Италии прошла акция протеста против поставок оружия Киеву - РИА Новости, 17.06.2023

В Италии прошла акция протеста против поставок оружия Киеву

Группа итальянских активистов из ассоциации "Венето – Россия" и общественного комитета "Верона за свободу" провели в пятницу вечером акцию протеста против... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T01:23

2023-06-17T01:23

2023-06-17T02:12

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РИМ, 17 июн – РИА Новости. Группа итальянских активистов из ассоциации "Венето – Россия" и общественного комитета "Верона за свободу" провели в пятницу вечером акцию протеста против поставок западного оружия Киеву у стен античного римского амфитеатра Арена ди Верона, где проходит торжественное открытие 100-го оперного сезона. "По случаю этого события в Верону съехались видные представители политического руководства Италии, в частности, председатели обеих палат национального парламента и министр культуры, а также многие деятели культуры и искусства, представители СМИ. Мы посчитали, что это хороший повод, чтобы высказать наши идеи. Поэтому мы вышли к знаменитому амфитеатру с российскими и итальянскими флагами, чтобы сказать "нет" убийственной политике НАТО и поддержать Россию", - рассказал РИА Новости президент ассоциации "Венето – Россия" Пальмарино Дзоккателли. Активисты несли в руках транспаранты "Россия – друг, НАТО – враг" и "ЕС – сообщник, Италия – служанка". По словам Дзоккателли, манифестация у Арена ди Верона продолжалась около 40 минут, в течение которых многие жители города и приехавшие на спектакль зрители выражали поддержку организаторам этой акции. "Нашей целью как раз и было продемонстрировать, что политику нынешних властей в отношении конфликта на Украине поддерживают отнюдь не все итальянцы. Мы считаем, что отправка вооружений киевскому режиму служит лишь продолжению этого конфликта. К тому же западное, в том числе итальянское оружие зачастую используется против гражданского населения Донбасса. Так что решение этой проблемы следует искать за столом переговоров", - подчеркнул глава ассоциации. Юбилейный сезон в Арена ди Верона открылся оперой Джузеппе Верди "Аида", заглавную партию в которой исполнила российская певица Анна Нетребко. Прямую трансляцию этого спектакля ведет сейчас первый канал государственного телевидения Rai 1. В январе итальянский парламент одобрил правительственный декрет, который предусматривает продолжение в 2023 году предоставления разнообразной помощи Украине, включая поставки вооружений. В феврале правительство одобрило очередной, шестой пакет военной помощи Киеву. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230530/protest-1875201405.html

https://ria.ru/20230604/aktsiya-1876092554.html

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в мире, украина, россия, италия, джузеппе верди, нато, евросоюз