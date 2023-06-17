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Недалеко от Якутска вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку

Недалеко от Якутска вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку - РИА Новости, 17.06.2023

Недалеко от Якутска вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в 90 километрах от Якутска, сообщил в Telegram-канале региональный главк МЧС. РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T10:23

2023-06-17T10:23

2023-06-17T13:22

происшествия

якутск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика саха (якутия)

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в 90 километрах от Якутска, сообщил в Telegram-канале региональный главк МЧС."Поступила информация об аварийной посадке воздушного судна Ми-8 в 90 километрах от города Якутск", — говорится в публикации.По данным ведомства, на борту находились 25 человек — 21 пассажир и четыре члена экипажа. Погибших и пострадавших нет, подчеркнули в МЧС.В ведомстве рассказали также, что направят на место аварии спасателей. К вылету уже готов вертолет Ми-8 с десятью сотрудниками МЧС. Позже главке рассказали, что 18 пассажиров уже доставили в аэропорт Якутска, за остальными также направят вертолет.

https://ria.ru/20230217/posadka-1852610799.html

якутск

республика саха (якутия)

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происшествия, якутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика саха (якутия)