https://ria.ru/20230617/posadka-1878848515.html
Недалеко от Якутска вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку
Недалеко от Якутска вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку - РИА Новости, 17.06.2023
Недалеко от Якутска вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку
Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в 90 километрах от Якутска, сообщил в Telegram-канале региональный главк МЧС. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T10:23
2023-06-17T10:23
2023-06-17T13:22
происшествия
якутск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика саха (якутия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856115397_0:118:3432:2048_1920x0_80_0_0_0531234d9466852079d95406b985878e.jpg
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в 90 километрах от Якутска, сообщил в Telegram-канале региональный главк МЧС."Поступила информация об аварийной посадке воздушного судна Ми-8 в 90 километрах от города Якутск", — говорится в публикации.По данным ведомства, на борту находились 25 человек — 21 пассажир и четыре члена экипажа. Погибших и пострадавших нет, подчеркнули в МЧС.В ведомстве рассказали также, что направят на место аварии спасателей. К вылету уже готов вертолет Ми-8 с десятью сотрудниками МЧС. Позже главке рассказали, что 18 пассажиров уже доставили в аэропорт Якутска, за остальными также направят вертолет.
https://ria.ru/20230217/posadka-1852610799.html
якутск
республика саха (якутия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856115397_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_c01e756d5a4400aa045993b327d16e3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, якутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика саха (якутия)
Происшествия, Якутск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Саха (Якутия)
Недалеко от Якутска вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку
ГУМЧС сообщило об аварийной посадке вертолета Ми-8 в 90 километрах от Якутска