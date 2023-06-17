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Недалеко от Якутска вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку - РИА Новости, 17.06.2023
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10:23 17.06.2023 (обновлено: 13:22 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/posadka-1878848515.html
Недалеко от Якутска вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку
Недалеко от Якутска вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку - РИА Новости, 17.06.2023
Недалеко от Якутска вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку
Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в 90 километрах от Якутска, сообщил в Telegram-канале региональный главк МЧС. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T10:23
2023-06-17T13:22
происшествия
якутск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика саха (якутия)
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в 90 километрах от Якутска, сообщил в Telegram-канале региональный главк МЧС.&quot;Поступила информация об аварийной посадке воздушного судна Ми-8 в 90 километрах от города Якутск&quot;, — говорится в публикации.По данным ведомства, на борту находились 25 человек — 21 пассажир и четыре члена экипажа. Погибших и пострадавших нет, подчеркнули в МЧС.В ведомстве рассказали также, что направят на место аварии спасателей. К вылету уже готов вертолет Ми-8 с десятью сотрудниками МЧС. Позже главке рассказали, что 18 пассажиров уже доставили в аэропорт Якутска, за остальными также направят вертолет.
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якутск
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происшествия, якутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика саха (якутия)
Происшествия, Якутск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Саха (Якутия)
Недалеко от Якутска вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку

ГУМЧС сообщило об аварийной посадке вертолета Ми-8 в 90 километрах от Якутска

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкМногоцелевые вертолеты Ми-8
Многоцелевые вертолеты Ми-8 - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Многоцелевые вертолеты Ми-8. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в 90 километрах от Якутска, сообщил в Telegram-канале региональный главк МЧС.
«

"Поступила информация об аварийной посадке воздушного судна Ми-8 в 90 километрах от города Якутск", — говорится в публикации.

По данным ведомства, на борту находились 25 человек — 21 пассажир и четыре члена экипажа. Погибших и пострадавших нет, подчеркнули в МЧС.
В ведомстве рассказали также, что направят на место аварии спасателей. К вылету уже готов вертолет Ми-8 с десятью сотрудниками МЧС.
Позже главке рассказали, что 18 пассажиров уже доставили в аэропорт Якутска, за остальными также направят вертолет.
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ПроисшествияЯкутскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Саха (Якутия)
 
 
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