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Иван Поляков: западные санкции сближают Россию и Мьянму

Иван Поляков: западные санкции сближают Россию и Мьянму - РИА Новости, 17.06.2023

Иван Поляков: западные санкции сближают Россию и Мьянму

Евразийская экономическая комиссия и Республика Союз Мьянма в рамках Петербургского международного экономического форума подписали Меморандум о взаимопонимании, РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T15:10

2023-06-17T15:10

2023-06-17T17:42

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Евразийская экономическая комиссия и Республика Союз Мьянма в рамках Петербургского международного экономического форума подписали Меморандум о взаимопонимании, где Мьянма выразила намерение присоединиться к переговорному процессу по облегчению любых барьеров, существующих в торговле между членами ЕАЭС и Мьянмой. На полях форума власти республики также заявили, что первый прямой рейс между Россией и Мьянмой будет запущен в июле этого года и будет выполняться один раз в неделю из Янгона и Мандалая в Москву и Новосибирск. Председатель Делового совета "Россия-АСЕАН" Иван Поляков заявил в интервью корреспонденту РИА Новости Ульяне Мирошкиной, что подобное сближение двух стран произошло на фоне санкционного давления, объединяющего две страны. Поляков также отметил впечатляющие перспективы и нового партнерства, в том числе и в туристическом секторе – по его словам, с открытием прямых рейсов ожидается внушительный рост турпотока из России в Мьянму и наоборот.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.– Насколько нам известно, у ЕАЭС успешно проходят переговоры по подписанию соглашения о свободной торговле с Индонезией. Как вы считаете, с какими другими странами, за исключением Вьетнама, такие переговоры могли бы быть возможны в будущем?– Непосредственно 15 июня на полях Петербургского экономического форума был подписан Меморандум о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и Республикой Союз Мьянма, где последняя выражает свое намерение присоединиться к переговорному процессу по созданию условий к облегчению любых барьеров, существующих в торговле между членами ЕАЭС и Мьянмой.Вы упомянули Вьетнам – непосредственно после подписания соглашения о свободной торговле резко и в разы возрос торговый оборот между Вьетнамом и Российской Федерацией. Это, пожалуй, является на сегодняшний день главным и наиболее ярким примером того, как снятие подобного рода ограничений может позитивно сказываться на развитии сотрудничества.Условия, в которых мы сегодня живем и развиваемся, это условия санкционного давления. Причем, не только на Российскую Федерацию, но и на ту же Республику Союз Мьянма, которая сейчас находится в ситуации, очень похожей на российскую. По отношению к действующему правительству Мьянмы со стороны внешних партнеров применяется большое число ограничительных мер. В этом смысле тот опыт, который есть у Мьянмы, и тот опыт, который уже успела накопить Россия, может быть очень полезен и России и Мьянме в будущем.– Как вы думаете, сближает ли Россию и Мьянму подобное использование негативной риторики внешними партнерами?– Безусловно. В частности, здесь, на Петербургском экономическом форуме, уже не первый год наиболее представительная делегация высокого уровня приезжает именно из Союза Мьянмы. Собственно говоря, это прямой показатель и доказательство высокой степени интереса наших мьянманских партнеров к поиску идей, подходов, контактов и проектов в России. Они хотят более глубокого знакомства с Россией. Прежде всего, они хотят открывать и показывать Мьянму российскому бизнесу: речь идет об активном развитии туризма, инвестиций, торговли, взаимодействия в области сельского хозяйства – всех тех отраслях, которые активно развиваются в регионе Юго-Восточной Азии, и где Россия могла бы быть полезна и активна как партнер. Например, взять ту же отрасль минеральных удобрений и удобрений в целом. Мы можем видеть, что спрос на такого вида товарные позиции российского экспорта в регион АСЕАН очень высок, однако сегодня мы – в силу разных причин – этот спрос удовлетворяем в гораздо меньшем объеме, чем могли бы. Причиной, в частности, является отсутствие финансовой инфраструктуры, механизмов обеспечения торговли в национальных валютах. Пока нет возможности торговать в валютах стран АСЕАН. Тем не менее, сегодня я разговаривал с главой Центрального банка Мьянмы и поинтересовался: привели ли к какому-то результату прошлогодние переговоры с российским центральным банком, и появилась ли инфраструктура для проведения платежей в национальных валютах. Она подтвердила, что, действительно, это работа проведена, и такая возможность уже создана.Таким образом, Мьянма может оказаться серьезным позитивным примером взрывного роста наших взаимоотношений, как в области торговли, так и в области взаимных инвестиций. Можно будет развивать и такие на сегодняшний день слаборазвитые отрасли, как высокотехнологичное производство, или, например, туризм, потенциал которого в Мьянме очень значителен.– По нашей информации, первые прямые рейсы из России в Мьянму могут быть запущены уже в ближайшее время следующем месяце. Как вы считаете, это приведет к увеличению турпотоков?– Нет никаких сомнений в важности наличия прямого авиасообщения между двумя странами, когда речь идет о развитии туризма. Удобство пассажиров и возможность быстро добраться до места назначения являются ключевыми элементами в принятии туристами решения о выборе того или иного направления для отдыха. Я убежден, что решение об открытии прямых рейсов окажет самое позитивное влияние на рост туристических потоков из России в Мьянму, и, возможно, из Мьянмы в Россию.– Как вы думаете, сможет ли Мьянма этим шагом показать пример другим странам АСЕАН, с которыми переговоры об открытии прямых рейсов идут уже очень долго и безуспешно?– Насколько я понимаю, ведутся переговоры именно о том, что мьянманский национальный перевозчик будет обслуживать рейсы в Россию. В этой связи, учитывая ту ситуацию, в которой находится Российская Федерация в целом, и в части западного направления, лично для меня большое удивление вызывает то, что наши национальные транспортные авиаперевозчики не проявляют высокую степень активности по открытию направлений АСЕАН для себя. В общем-то не секрет, что направления Юго-Восточной Азии стратегически, политически и экономически очень важны для России. Прежде всего, мне кажется, что было бы правильно транспортным властям России и национальным авиаперевозчикам подумать о том, чтобы параллельно с Мьянмой запустить рейсы по тем или иным маршрутам в регионе.– Вы упомянули торговлю в местных валютах и транзакционные инициативы, которые сейчас обсуждаются в странах АСЕАН. Сближает ли это ассоциацию с Россией, которая идет в авангарде многих схожих инициатив, в том числе и на платформе БРИКС?– Давайте будем откровенны – валюта и платежная инфраструктура должна быть удобной и комфортной для использования. АСЕАН не живет в вакууме, альянс находится в постоянном внимании и окружении со стороны мировых финансовых и политических центров. Это и КНР, и США, и Евросоюз, и Россия, которая тоже проводит свою работу по направлению АСЕАН. В этих условиях только появление альтернативного, но более надежного, современного, экономичного, удобного, выгодного платежного инструментария, который мог бы быть способен эффективно заменить сложившийся транзакционный механизм, побудил бы участников ассоциации рассмотреть новые предложения. Действительно, разговоры о необходимости задуматься о появлении новых платежных механизмов ведутся уже очень давно, но от слов пора переходить к делам. И как раз Российская Федерация, на наш взгляд, могла бы стать локомотивом образования и создания подобной альтернативной системы. Последняя может являться гибридной платежной системой, включая в себя возможность как конвертации и проведения платежей в любых мировых валютах, так и использование любых цифровых инструментов, включая применение технологии блокчейн и иных технологий. У России в этой области уже есть значительные наработки. Вопрос теперь в том, решит ли Россия для себя, что нам это интересно, и что мы готовы предлагать нашим партнерам по АСЕАН те технологические наработки, которые у нас уже есть сегодня.– Как вы считаете, если Россия все же предложит свои наработки, они заинтересуют страны АСЕАН?– Я считаю, что очень многие с большим вниманием отнесутся к любым конструктивным, эффективно работающим решениям, повышающим степень суверенитета, безопасности и надежности функционирования национальных и региональных финансовых систем. Уровень финансового взаимодействия внутри АСЕАН очень высок по своим показателям. Поэтому наше предложение может быть востребовано и внутри региональных процессов АСЕАН.– Вы отметили важность суверенитета для стран АСЕАН. Как вы считаете, сильна ли сейчас риторика суверенитета для стран ассоциации, осознают ли они необходимость в независимости, в том числе и от международных валютных систем?– Здесь стоит отметить два ключевых момента. Во-первых, нет ни малейших сомнений в том, что каждая страна АСЕАН к вопросу политического суверенитета относится с очень большим вниманием. Достаточно привести в пример Королевство Таиланд, где и власти, и простые люди до сих пор с большим трепетом вспоминают то время, когда благодаря личному вкладу российского императора Таиланд (тогда королевство Сиам) так и не был колонизирован. В этом плане все страны одинаковы, и одинаково ценят свой суверенитет.Второй частью ответа на ваш вопрос будет то, каким образом страны и народы могут себе обеспечить лучшее будущее. Благодаря каким механизмам, доступу к каким финансовым ресурсам они могли бы, например, повысить уровень инвестиций в экономику своих стран. Сегодня, с точки зрения международной инфраструктуры, сформировавшейся в ХХ веке, реальных и крупных альтернатив существующим давно алгоритмам, в том числе финансовым, пока нет. Говорить о том, что страны АСЕАН готовы бездумно прервать многолетние отношения с крупнейшими странами-партнёрами, которые приносят им выгоду, не представляется возможным. Если кто-то и ставил бы таким образом вопрос, например, в рамках текущей дискуссии между крупнейшими центрами мира, то нужно начинать с создания инфраструктуры, которая позволит предложить адекватную альтернативу имеющимся институтам.– В этом году Индонезия является председателем в АСЕАН. Как бы вы оценили усилия Индонезии на этом посту, в том числе и ее позицию в переговорах с Россией?– В прошлом году Индонезия принимала саммит "большой двадцатки" на острове Бали. В саммите также принимала участие российская делегация высокого уровня. Хочу сказать, что индонезийское правительство очень тщательно подготовилось к проведению этого ответственного мероприятия. Нисколько не сомневаюсь, что и саммит АСЕАН в этом году, который пройдёт в Джакарте, также будет подготовлен очень тщательно и будет проведён на самом высоком уровне.– Ждут ли на этом саммите Россию?– Вне всяких сомнений. Индонезийская сторона всегда подчеркивала и подчеркивает, что ее позиция носит крайне взвешенный характер по отношению к политическим процессам. Индонезия также проявляет высокую степень заинтересованности к развитию экономических отношений с Россией. Совсем недавно в Россию на Евразийский экономический форум приезжала внушительная делегация из Индонезии, что доказывает открытость Индонезии к диалогу с Россией. В практическом плане, мы в Деловом совете Россия-АСЕАН не видим ни малейших изменений настроений со стороны индонезийских (да, и, в целом, асеановских) друзей и партнеров по отношению к нашей стране, которые бы заставляли нас беспокоиться.

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https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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