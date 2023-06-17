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В Кремле высказались о необходимости ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
20:56 17.06.2023 (обновлено: 21:15 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/pmef-1878928741.html
В Кремле высказались о необходимости ПМЭФ
В Кремле высказались о необходимости ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2023
В Кремле высказались о необходимости ПМЭФ
Популярность ПМЭФ в мире падать не будет, форум подтвердил свою необходимость, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T20:56
2023-06-17T21:15
пмэф-2023
дмитрий песков
россия
экономика
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Популярность ПМЭФ в мире падать не будет, форум подтвердил свою необходимость, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нужен ли этот форум? Однозначно. Он подтвердил свою необходимость, раз в год собираться, вести дискуссии и достигать конкретных договоренностей. Я убежден, что популярность этого форума во всем мире не будет падать",- сказал Песков в интервью "Известиям", видео выложено в их телеграм-канале.
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дмитрий песков, россия, экономика
ПМЭФ-2023, Дмитрий Песков, Россия, Экономика
В Кремле высказались о необходимости ПМЭФ

Песков заявил, что ПМЭФ подтвердил свою необходимость

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Популярность ПМЭФ в мире падать не будет, форум подтвердил свою необходимость, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нужен ли этот форум? Однозначно. Он подтвердил свою необходимость, раз в год собираться, вести дискуссии и достигать конкретных договоренностей. Я убежден, что популярность этого форума во всем мире не будет падать",- сказал Песков в интервью "Известиям", видео выложено в их телеграм-канале.
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