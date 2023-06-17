https://ria.ru/20230617/pmef-1878928741.html
В Кремле высказались о необходимости ПМЭФ
В Кремле высказались о необходимости ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2023
В Кремле высказались о необходимости ПМЭФ
Популярность ПМЭФ в мире падать не будет, форум подтвердил свою необходимость, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T20:56
2023-06-17T20:56
2023-06-17T21:15
пмэф-2023
дмитрий песков
россия
экономика
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Популярность ПМЭФ в мире падать не будет, форум подтвердил свою необходимость, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нужен ли этот форум? Однозначно. Он подтвердил свою необходимость, раз в год собираться, вести дискуссии и достигать конкретных договоренностей. Я убежден, что популярность этого форума во всем мире не будет падать",- сказал Песков в интервью "Известиям", видео выложено в их телеграм-канале.
https://ria.ru/20230617/pmef-1878879238.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий песков, россия, экономика
ПМЭФ-2023, Дмитрий Песков, Россия, Экономика
В Кремле высказались о необходимости ПМЭФ
Песков заявил, что ПМЭФ подтвердил свою необходимость
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Популярность ПМЭФ в мире падать не будет, форум подтвердил свою необходимость, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нужен ли этот форум? Однозначно. Он подтвердил свою необходимость, раз в год собираться, вести дискуссии и достигать конкретных договоренностей. Я убежден, что популярность этого форума во всем мире не будет падать",- сказал Песков в интервью "Известиям", видео выложено в их телеграм-канале.
ПМЭФ-2023. День четвертый, главное