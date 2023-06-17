https://ria.ru/20230617/pmef-1878928741.html

В Кремле высказались о необходимости ПМЭФ

В Кремле высказались о необходимости ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2023

В Кремле высказались о необходимости ПМЭФ

Популярность ПМЭФ в мире падать не будет, форум подтвердил свою необходимость, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T20:56

2023-06-17T20:56

2023-06-17T21:15

пмэф-2023

дмитрий песков

россия

экономика

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Популярность ПМЭФ в мире падать не будет, форум подтвердил свою необходимость, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нужен ли этот форум? Однозначно. Он подтвердил свою необходимость, раз в год собираться, вести дискуссии и достигать конкретных договоренностей. Я убежден, что популярность этого форума во всем мире не будет падать",- сказал Песков в интервью "Известиям", видео выложено в их телеграм-канале.

https://ria.ru/20230617/pmef-1878879238.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

дмитрий песков, россия, экономика