https://ria.ru/20230617/ples-1878695021.html

На Волге грандиозным гала-концертом отметят юбилей Шаляпина

На Волге грандиозным гала-концертом отметят юбилей Шаляпина - РИА Новости, 17.06.2023

На Волге грандиозным гала-концертом отметят юбилей Шаляпина

В Плёсе 17 июня состоится приуроченный к 150-летию Федора Шаляпина "Концерт над Волгой. Посвящение русской провинции" с участием известных артистов, прямую... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T00:35

2023-06-17T00:35

2023-06-17T00:35

культура

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россия

федор шаляпин

ильдар абдразаков

юрий башмет

президентский фонд культурных инициатив

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Плёсе 17 июня состоится приуроченный к 150-летию Федора Шаляпина "Концерт над Волгой. Посвящение русской провинции" с участием известных артистов, прямую трансляцию покажет телеканал “Россия”, сообщает пресс-служба Президентского фонда культурных инициатив.На открытой сцене с видом на Волгу выступят Ильдар Абдразаков, Юрий Башмет, Светлана Захарова, Вадим Репин, Иван Бессонов, Сергей Шакуров, Станислав Любшин, Ирина Пегова, Роберт Юлдашев, Пелагея. Финальный номер, "Благовест, исполнит Александра Пахмутова. Концерт пройдет в сопровождении Всероссийского юношеского симфонического оркестра и Хора Сретенского монастыря. Оперные арии из репертуара Шаляпина исполнит прославленный русский бас, заслуженный артист России Ильдар Абдразаков. Ведущие вечера – Андрей Малахов и Дарья Златопольская.Сценой станет одна из красивейших локаций города – Соборная гора, откуда открывается панорамный вид на Волгу и окрестности. Не случайно эти места так нравились Федору Шаляпину, которому посвящен Дачный фестиваль в Плёсе, впервые состоявшийся в 2015 году. В 2023-м, когда во всем мире отмечается юбилей великого русского баса, звезды оперы, балета, классической музыки и кино объединятся для гала-концерта, который поддерживает Президентский фонд культурных инициатив.Декорации обещают грандиозные. Также на восстановленной Торговой площади Плёса установили экраны с прямой трансляцией концерта, чтобы все гости и жители города могли наблюдать за выступлениями в режиме реального времени. Вход будет свободным. А для зрителей страны прямую трансляцию мероприятия проведут телеканал "Россия" и онлайн-платформа СМОТРИМ.

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новости культуры, плес , россия, федор шаляпин, ильдар абдразаков, юрий башмет, президентский фонд культурных инициатив, музыка