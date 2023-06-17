https://ria.ru/20230617/plennyy-1878825123.html

Новобранцев ВСУ учат работе с пулеметом системы Максима, сообщил пленный

Новобранцев ВСУ учат работе с пулеметом системы Максима, сообщил пленный - РИА Новости, 17.06.2023

Новобранцев ВСУ учат работе с пулеметом системы Максима, сообщил пленный

Мобилизованных новобранцев на Украине обучают работе с пулеметом системы Максима образца 1910 года, сообщил РИА Новости украинский военнопленный Виталий. РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T05:07

2023-06-17T05:07

2023-06-17T05:24

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 17 июн — РИА Новости. Мобилизованных новобранцев на Украине обучают работе с пулеметом системы Максима образца 1910 года, сообщил РИА Новости украинский военнопленный Виталий."(Учебная часть находилась) в Суммах. Но там дело в том, что таблички с названиями (части) были сняты. Там лесок рядом, и недалеко речка Псел… (Учили. — Прим. ред.) разбирать, собирать автомат, такое вот… Еще привозили пулемет Максим. Вот. Мы их тоже там разобрали. Точнее, вытащили, собрали. Но их потом куда-то забрали и увезли… Показывали, как заряжать ленты… Показывали, как разбирать пулемет Калашникова", — рассказал он.С конца 2021 года, государства НАТО поставляют на территорию Украины для нужд ВСУ и нацгвардии вооружения, боеприпасы, амуницию и тактическое снаряжение. Военно-промышленный комплекс страны, даже с учетом военно-технической поддержки со стороны Североатлантического альянса не справляется со своими потребностями. ВКС регулярно наносят точечные ракетно-бомбовые удары по складам украинской армии, уничтожая ее вооружения и боеприпасы. Первые закупки пулеметов системы Максима для русской императорской армии состоялись в 1885 году. Производство пулеметов для нужд армии прекратилось во времена СССР, в 1945 году.

https://ria.ru/20230617/spetsoperatsiya-1878813526.html

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украина, россия, в мире, вооруженные силы украины