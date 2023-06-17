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Новобранцев ВСУ учат работе с пулеметом системы Максима, сообщил пленный - РИА Новости, 17.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 17.06.2023 (обновлено: 05:24 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/plennyy-1878825123.html
Новобранцев ВСУ учат работе с пулеметом системы Максима, сообщил пленный
Новобранцев ВСУ учат работе с пулеметом системы Максима, сообщил пленный - РИА Новости, 17.06.2023
Новобранцев ВСУ учат работе с пулеметом системы Максима, сообщил пленный
Мобилизованных новобранцев на Украине обучают работе с пулеметом системы Максима образца 1910 года, сообщил РИА Новости украинский военнопленный Виталий. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T05:07
2023-06-17T05:24
специальная военная операция на украине
украина
россия
в мире
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 17 июн — РИА Новости. Мобилизованных новобранцев на Украине обучают работе с пулеметом системы Максима образца 1910 года, сообщил РИА Новости украинский военнопленный Виталий."(Учебная часть находилась) в Суммах. Но там дело в том, что таблички с названиями (части) были сняты. Там лесок рядом, и недалеко речка Псел… (Учили. — Прим. ред.) разбирать, собирать автомат, такое вот… Еще привозили пулемет Максим. Вот. Мы их тоже там разобрали. Точнее, вытащили, собрали. Но их потом куда-то забрали и увезли… Показывали, как заряжать ленты… Показывали, как разбирать пулемет Калашникова", — рассказал он.С конца 2021 года, государства НАТО поставляют на территорию Украины для нужд ВСУ и нацгвардии вооружения, боеприпасы, амуницию и тактическое снаряжение. Военно-промышленный комплекс страны, даже с учетом военно-технической поддержки со стороны Североатлантического альянса не справляется со своими потребностями. ВКС регулярно наносят точечные ракетно-бомбовые удары по складам украинской армии, уничтожая ее вооружения и боеприпасы. Первые закупки пулеметов системы Максима для русской императорской армии состоялись в 1885 году. Производство пулеметов для нужд армии прекратилось во времена СССР, в 1945 году.
https://ria.ru/20230617/spetsoperatsiya-1878813526.html
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украина, россия, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, В мире, Вооруженные силы Украины
Новобранцев ВСУ учат работе с пулеметом системы Максима, сообщил пленный

Украинский пленный: новобранцев ВСУ учат обращаться с пулеметом Максим образца 1910 года

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ под Авдеевкой
Солдаты ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ под Авдеевкой. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 июн — РИА Новости. Мобилизованных новобранцев на Украине обучают работе с пулеметом системы Максима образца 1910 года, сообщил РИА Новости украинский военнопленный Виталий.
"(Учебная часть находилась) в Суммах. Но там дело в том, что таблички с названиями (части) были сняты. Там лесок рядом, и недалеко речка Псел… (Учили. — Прим. ред.) разбирать, собирать автомат, такое вот… Еще привозили пулемет Максим. Вот. Мы их тоже там разобрали. Точнее, вытащили, собрали. Но их потом куда-то забрали и увезли… Показывали, как заряжать ленты… Показывали, как разбирать пулемет Калашникова", — рассказал он.
С конца 2021 года, государства НАТО поставляют на территорию Украины для нужд ВСУ и нацгвардии вооружения, боеприпасы, амуницию и тактическое снаряжение. Военно-промышленный комплекс страны, даже с учетом военно-технической поддержки со стороны Североатлантического альянса не справляется со своими потребностями. ВКС регулярно наносят точечные ракетно-бомбовые удары по складам украинской армии, уничтожая ее вооружения и боеприпасы.
Первые закупки пулеметов системы Максима для русской императорской армии состоялись в 1885 году. Производство пулеметов для нужд армии прекратилось во времена СССР, в 1945 году.
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
Украинские танкисты имитируют поломки и пытаются избежать боя, пишут СМИ
00:20
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВ миреВооруженные силы Украины
 
 
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