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Россия готова продолжать обмен военнопленными с Украиной, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2023
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19:43 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/plennye-1878919518.html
Россия готова продолжать обмен военнопленными с Украиной, заявил Путин
Россия готова продолжать обмен военнопленными с Украиной, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2023
Россия готова продолжать обмен военнопленными с Украиной, заявил Путин
РФ готова продолжать обмен военнопленными с Украиной, процесс идет, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с африканской делегацией, которая проходит в... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T19:43
2023-06-17T19:43
в мире
россия
украина
санкт-петербург
владимир путин
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СТРЕЛЬНА, 17 июн - РИА Новости. РФ готова продолжать обмен военнопленными с Украиной, процесс идет, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с африканской делегацией, которая проходит в Константиновском дворце под Петербургом. "По поводу военнопленных, и этот процесс идет. Я благодарен вам за то, что вы упомянули об этом", – сказал Путин. Российский лидер сообщил, что очень многое для обмена сделали Саудовская Аравия, ОАЭ и другие партнеры. "Мы готовы продолжать этот процесс", – добавил Путин.
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в мире, россия, украина, санкт-петербург, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Санкт-Петербург, Владимир Путин
Россия готова продолжать обмен военнопленными с Украиной, заявил Путин

Путин заявил о продолжении процесса обмена военнопленными с Украиной

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств в Санкт-Петербурге
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
СТРЕЛЬНА, 17 июн - РИА Новости. РФ готова продолжать обмен военнопленными с Украиной, процесс идет, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с африканской делегацией, которая проходит в Константиновском дворце под Петербургом.
"По поводу военнопленных, и этот процесс идет. Я благодарен вам за то, что вы упомянули об этом", – сказал Путин.
Российский лидер сообщил, что очень многое для обмена сделали Саудовская Аравия, ОАЭ и другие партнеры.
"Мы готовы продолжать этот процесс", – добавил Путин.
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