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Россия готова продолжать обмен военнопленными с Украиной, заявил Путин
Россия готова продолжать обмен военнопленными с Украиной, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2023
Россия готова продолжать обмен военнопленными с Украиной, заявил Путин
РФ готова продолжать обмен военнопленными с Украиной, процесс идет, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с африканской делегацией, которая проходит в... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T19:43
2023-06-17T19:43
2023-06-17T19:43
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владимир путин
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СТРЕЛЬНА, 17 июн - РИА Новости. РФ готова продолжать обмен военнопленными с Украиной, процесс идет, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с африканской делегацией, которая проходит в Константиновском дворце под Петербургом. "По поводу военнопленных, и этот процесс идет. Я благодарен вам за то, что вы упомянули об этом", – сказал Путин. Российский лидер сообщил, что очень многое для обмена сделали Саудовская Аравия, ОАЭ и другие партнеры. "Мы готовы продолжать этот процесс", – добавил Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, санкт-петербург, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Санкт-Петербург, Владимир Путин
Россия готова продолжать обмен военнопленными с Украиной, заявил Путин
Путин заявил о продолжении процесса обмена военнопленными с Украиной