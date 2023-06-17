https://ria.ru/20230617/plennye-1878919518.html

Россия готова продолжать обмен военнопленными с Украиной, заявил Путин

Россия готова продолжать обмен военнопленными с Украиной, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2023

Россия готова продолжать обмен военнопленными с Украиной, заявил Путин

РФ готова продолжать обмен военнопленными с Украиной, процесс идет, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с африканской делегацией, которая проходит в... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T19:43

2023-06-17T19:43

2023-06-17T19:43

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владимир путин

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СТРЕЛЬНА, 17 июн - РИА Новости. РФ готова продолжать обмен военнопленными с Украиной, процесс идет, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с африканской делегацией, которая проходит в Константиновском дворце под Петербургом. "По поводу военнопленных, и этот процесс идет. Я благодарен вам за то, что вы упомянули об этом", – сказал Путин. Российский лидер сообщил, что очень многое для обмена сделали Саудовская Аравия, ОАЭ и другие партнеры. "Мы готовы продолжать этот процесс", – добавил Путин.

https://ria.ru/20230617/afrika-1878918511.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, санкт-петербург, владимир путин