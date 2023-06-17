Путин: Россия поддержала людей, не подчинившихся режиму после переворота
Путин: Россия поддержала людей на Украине, не подчинившихся режиму после госпереворота
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств, прибывшими в Санкт-Петербург для проведения переговоров о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств, прибывшими в Санкт-Петербург для проведения переговоров о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины
СТРЕЛЬНА, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в силу исторических и культурно-языковых связей была вынуждена поддержать людей на Украине, которые отказались подчиняться власти, пришедшей после госпереворота в 2014 году.
"После этого госпереворота часть населения не поддержала этот государственный переворот и объявила о том, что население этих территорий не будет подчиняться тем людям, которые пришли к власти в результате этого события. Россия вынуждена была поддержать этих людей, имея ввиду наши исторические связи и с территориями, и культурно-языковые связи с теми людьми, которые на этих территориях проживают", - сказал Путин во время переговоров с делегацией африканских стран по украинскому вопросу.
В переговорах на тему африканской мирной инициативы по Украине принимают участие президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. В состав делегации также вошли премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и представители Уганды и Конго.
Ранее делегация африканских стран посетила Киев и провела переговоры с Владимиром Зеленским.