https://ria.ru/20230617/perevorot-1878920340.html

Путин: Россия поддержала людей, не подчинившихся режиму после переворота

Путин: Россия поддержала людей, не подчинившихся режиму после переворота - РИА Новости, 17.06.2023

Путин: Россия поддержала людей, не подчинившихся режиму после переворота

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в силу исторических и культурно-языковых связей была вынуждена поддержать людей на Украине, которые отказались... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T19:48

2023-06-17T19:48

2023-06-17T20:21

россия

украина

юар

владимир путин

сирил рамафоса

маки салл

в мире

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СТРЕЛЬНА, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в силу исторических и культурно-языковых связей была вынуждена поддержать людей на Украине, которые отказались подчиняться власти, пришедшей после госпереворота в 2014 году. "После этого госпереворота часть населения не поддержала этот государственный переворот и объявила о том, что население этих территорий не будет подчиняться тем людям, которые пришли к власти в результате этого события. Россия вынуждена была поддержать этих людей, имея ввиду наши исторические связи и с территориями, и культурно-языковые связи с теми людьми, которые на этих территориях проживают", - сказал Путин во время переговоров с делегацией африканских стран по украинскому вопросу. В переговорах на тему африканской мирной инициативы по Украине принимают участие президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. В состав делегации также вошли премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и представители Уганды и Конго. Ранее делегация африканских стран посетила Киев и провела переговоры с Владимиром Зеленским.

https://ria.ru/20230617/afrika-1878918511.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, юар, владимир путин, сирил рамафоса, маки салл, в мире