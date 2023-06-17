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Путин: Россия поддержала людей, не подчинившихся режиму после переворота - РИА Новости, 17.06.2023
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19:48 17.06.2023 (обновлено: 20:21 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/perevorot-1878920340.html
Путин: Россия поддержала людей, не подчинившихся режиму после переворота
Путин: Россия поддержала людей, не подчинившихся режиму после переворота - РИА Новости, 17.06.2023
Путин: Россия поддержала людей, не подчинившихся режиму после переворота
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в силу исторических и культурно-языковых связей была вынуждена поддержать людей на Украине, которые отказались... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T19:48
2023-06-17T20:21
россия
украина
юар
владимир путин
сирил рамафоса
маки салл
в мире
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СТРЕЛЬНА, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в силу исторических и культурно-языковых связей была вынуждена поддержать людей на Украине, которые отказались подчиняться власти, пришедшей после госпереворота в 2014 году. "После этого госпереворота часть населения не поддержала этот государственный переворот и объявила о том, что население этих территорий не будет подчиняться тем людям, которые пришли к власти в результате этого события. Россия вынуждена была поддержать этих людей, имея ввиду наши исторические связи и с территориями, и культурно-языковые связи с теми людьми, которые на этих территориях проживают", - сказал Путин во время переговоров с делегацией африканских стран по украинскому вопросу. В переговорах на тему африканской мирной инициативы по Украине принимают участие президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. В состав делегации также вошли премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и представители Уганды и Конго. Ранее делегация африканских стран посетила Киев и провела переговоры с Владимиром Зеленским.
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россия, украина, юар, владимир путин, сирил рамафоса, маки салл, в мире
Россия, Украина, ЮАР, Владимир Путин, Сирил Рамафоса, Маки Салл, В мире
Путин: Россия поддержала людей, не подчинившихся режиму после переворота

Путин: Россия поддержала людей на Украине, не подчинившихся режиму после госпереворота

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств, прибывшими в Санкт-Петербург для проведения переговоров о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины
Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств, прибывшими в Санкт-Петербург для проведения переговоров о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств, прибывшими в Санкт-Петербург для проведения переговоров о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины
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СТРЕЛЬНА, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в силу исторических и культурно-языковых связей была вынуждена поддержать людей на Украине, которые отказались подчиняться власти, пришедшей после госпереворота в 2014 году.
"После этого госпереворота часть населения не поддержала этот государственный переворот и объявила о том, что население этих территорий не будет подчиняться тем людям, которые пришли к власти в результате этого события. Россия вынуждена была поддержать этих людей, имея ввиду наши исторические связи и с территориями, и культурно-языковые связи с теми людьми, которые на этих территориях проживают", - сказал Путин во время переговоров с делегацией африканских стран по украинскому вопросу.
В переговорах на тему африканской мирной инициативы по Украине принимают участие президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. В состав делегации также вошли премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и представители Уганды и Конго.
Ранее делегация африканских стран посетила Киев и провела переговоры с Владимиром Зеленским.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств, прибывшими в Санкт-Петербург для проведения переговоров о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины
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