https://ria.ru/20230617/perekhod-1878846536.html

Зеленый переход принес катастрофические последствия, заявил Сечин

Зеленый переход принес катастрофические последствия, заявил Сечин - РИА Новости, 17.06.2023

Зеленый переход принес катастрофические последствия, заявил Сечин

Зеленый переход принес катастрофические последствия: действиями регуляторов, по сути, введен запрет на инвестиции в традиционную энергию, сообщил глава... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T10:07

2023-06-17T10:07

2023-06-17T15:33

пмэф-2023

экономика

игорь сечин

роснефть

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Зеленый переход принес катастрофические последствия: действиями регуляторов, по сути, введен запрет на инвестиции в традиционную энергию, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме."Попытка реализации утопии о зеленом переходе уже принесла катастрофические последствия. Действиями безответственных регуляторов был введен, по сути, запрет на инвестиции в традиционную энергию", — сказал Сечин, выступая с докладом "Содом и Гоморра на энергорынке: Божья кара или организованный хаос? Спасайся кто может" на энергетической панели."Не имея ясно очерченных целей, состоятельных технологий, понимания долгосрочных последствий своих действий, они запустили процесс, породивший кризисные явления в мировой энергетике, раскрутивший инфляцию на мировых рынках. Все это было усугублено воздействием пандемии", — добавил он.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230417/energetika-1865726733.html

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экономика, игорь сечин, роснефть