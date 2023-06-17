https://ria.ru/20230617/peregovory-1878931106.html

Дети, территории и зерно. О чем договорились Путин и лидеры Африки

Дети, территории и зерно. О чем договорились Путин и лидеры Африки - РИА Новости, 17.06.2023

Дети, территории и зерно. О чем договорились Путин и лидеры Африки

Владимир Путин обсудил с лидерами африканских государств возможность завершения спецоперации на Украине, а также будущее зерновой сделки. В Санкт-Петербурге он... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T21:12

2023-06-17T21:12

2023-06-17T22:09

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости, Михаил Катков. Владимир Путин обсудил с лидерами африканских государств возможность завершения спецоперации на Украине, а также будущее зерновой сделки. В Санкт-Петербурге он встретился с президентами ЮАР, Коморских Островов, Замбии и Сенегала, премьер-министром Египта, министром иностранных дел Уганды и госминистром Конго. Встреча началась в теплой и дружеской атмосфере, но разговор выдался непростым. Об итогах — в материале РИА Новости.Континентальный посредникПрезидент Коморских Островов Асумани Азали заявил, что он и его коллеги неслучайно обратили внимание на украинский кризис. По его словам, конфликт негативно влияет не только на "две славянские страны", но и на Африку, вызвав беспрецедентные угрозы для продовольственной и энергетической сфер. "Мы бы хотели побудить вас вступить в переговоры с Украиной, чтобы положить этому конец", — подчеркнул Азали.Глава Сенегала Макки Салл отметил, что Путин всегда выслушивал африканских лидеров и за счет этого их отношения с Москвой становятся все лучше. При этом он напомнил, что накануне они заявили президенту Украины Владимиру Зеленскому, что диалог не должен быть "исключенной опцией", а тот указал на необходимость соблюдения Устава ООН. "Я убежден, что Россия, которая была одним из создателей ООН, соблюдает Устав. <…> Мы констатируем, что, несмотря на ситуацию на земле, важно сохранять коридоры для диалога", — сказал Салл.Президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что в их предложении мирного урегулирования конфликта есть десять пунктов, но они не противоречат другим подходам, которые были сформулированы до этого. По его словам, "война не может продолжаться вечно" и СВО должна завершиться как можно скорее.В частности, они предлагают провести деэскалацию конфликта с обеих сторон, чтобы наладить диалог Москвы и Киева. При этом Рамафоса заявил, что их делегация признает суверенитет России и Украины в понимании Устава ООН. Вместе с тем все участники конфликта должны получить определенные гарантии безопасности. Кроме того, должны быть сняты все ограничения на торговлю зерном и другими товарами. Еще один пункт: оказание гуманитарной помощи всем пострадавшим от конфликта. Все пленные должны быть освобождены, а детей нужно вернуть туда, откуда они прибыли.Безупречная логикаВ ответ на это Путин заявил, что все проблемы на Украине начались после государственного переворота в 2014-м, поддержанного Западом. По его словам, часть украинцев не поддержали новые власти и Москва помогла им, руководствуясь историческими связями. При этом переговорный процесс зашел в тупик, так как страны Запада "водили Кремль за нос". Только после этого Россия признала ДНР и ЛНР, подчеркнул Путин."Мы имели право признать независимость этих территорий? В полном соответствии с Уставом ООН мы на это имели право, потому что, руководствуясь соответствующими статьями Устава ООН, эти территории имели право объявить о своей независимости", — указал Путин.Кроме того, он объяснил африканским лидерам, что продовольственный кризис связан вовсе не с СВО. "Возник он из-за того, что западные страны начали заниматься экономически неоправданной эмиссией, чтобы решить свои проблемы, связанные с эпидемией коронавирусной инфекции", — сказал Путин. Тем не менее Россия заключила зерновую сделку, чтобы ее товар попал в беднейшие страны Африки. "По состоянию на 15 июня из украинских портов вывезено 31,7 миллиона тонн сельхозпродукции. В нуждающиеся страны Африки было направленно 976 тысяч тонн — 3,1 процента", — сообщил Путин.Что касается переговоров с Украиной, то президент напомнил, что Россия никогда от этого не отказывалась. В частности, весной прошлого года удалось согласовать пункты стамбульского мирного договора, однако украинская сторона вышла из сделки. В самом документе было 18 статей, а в приложении к нему были прописаны "мельчайшие подробности, вплоть до единиц боевой техники"."Но после того как мы, как и обещали, отвели войска от Киева, киевские власти все это выбросили на свалку истории. Где гарантии, что они и дальше не будут отказываться от каких-то других договоренностей?" — сказал Путин. Правда, он отметил, что даже в этих условиях Москва не отказывалась от диалога, но в Киеве издали декрет, запрещающий ведение переговоров.По поводу детей Путин сказал: "Святое дело — мы вывозили их из зоны конфликта, спасая их жизни. Никто не собирался разлучать детей с семьями. Вывозили целыми детскими домами, абсолютно легально. <…> Мы никогда не были против того, чтобы дети воссоединялись со своими семьями, если их родственники объявляются. Никаких препятствий не было, нет и никогда не будет".Недовольство КиеваПеред визитом к Путину лидеры Африки встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. Утром 16 июня по всей республике была объявлена воздушная тревога, а в Киеве работала система ПВО. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что таким образом Москва доказала представителям Африки свое нежелание заключать мир.Правда, в офисе президента ЮАР заверили, что не слышали никаких сирен и взрывов, а миротворческая миссия "проходит хорошо и по плану". Вечером 16 июня Рамафоса призвал стороны конфликта к скорейшему достижению мира "через переговоры и демократию" и подчеркнул, что стороны должны получить гарантии безопасности. Вместе с тем глава ЮАР призвал соблюдать Устав ООН, который, в частности, подразумевает уважение суверенитета и территориальной целостности.Судя по всему, идеи африканских миротворцев не очень понравились Зеленскому. Во-первых, он заявил, что мир возможен только после восстановления территориальной целостности Украины, ни о какой заморозке конфликта или "Минске-3" речи быть не может. Во-вторых, он сообщил, что не понимает, зачем его собеседники решили ехать в Москву. Впрочем, критиковать их за это Зеленский не стал. Сказал только, что коллеги возглавляют свободные страны и вправе делать все, что считают нужным.Тонкий подходВ миротворческую миссию вошли представители разных политических лагерей. Уганда, Конго и ЮАР в начале 2023-го на Генассамблее ООН воздержались от голосования по резолюции с осуждением действий России. Египет, Замбия, Сенегал и Коморские Острова проголосовали за. При этом президент Уганды Йовери Мусевени открыто симпатизирует Москве, в то время как лидер Замбии Хакаинде Хичилема больше поддерживает Украину.Кроме того, организовала операцию некоммерческая организация Brazzaville Foundation (Фонд Браззавиля). Ее центральный офис находится в Лондоне, а основатель Жан-Ив Оливье считается эффективным посредником в международных конфликтах. Он участвовал в обретении Намибией независимости, окончании гражданской войны в Анголе и демонтаже режима апартеида в ЮАР. За последние полгода он неоднократно посещал Москву и Киев, чтобы договориться о деталях визита африканских лидеров.Впрочем, на власти Польши это, видимо, не произвело большого впечатления. Охранников президента ЮАР и южноафриканских журналистов на сутки задержали в аэропорту Варшавы. Таким образом, они пропустили встречу Рамафосы с Зеленским. В связи с этим глава службы охраны президента ЮАР обвинил Польшу в попытке сорвать мирную миссию. Однако польские пограничники объяснили свои действия тем, что у силовиков якобы не было разрешения на оружие. Ситуацию с журналистами там вовсе проигнорировали.Утром 17 июня выяснилось, что в Россию охрана и представители СМИ тоже попасть не смогут. Их самолет не получил разрешения войти в воздушное пространство Венгрии.

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https://ria.ru/20230603/briks-1875871925.html

https://ria.ru/20230616/putin-1878646070.html

https://ria.ru/20230531/eritreya-1875192930.html

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