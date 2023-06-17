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Переговоры Путина с африканской делегацией завершились - РИА Новости, 17.06.2023
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21:07 17.06.2023 (обновлено: 21:08 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/peregovory-1878930647.html
Переговоры Путина с африканской делегацией завершились
Переговоры Путина с африканской делегацией завершились - РИА Новости, 17.06.2023
Переговоры Путина с африканской делегацией завершились
Переговоры президента РФ Владимира Путина с делегацией из стран Африки по украинскому вопросу завершились, они проходили в Константиновском дворце и продлились... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T21:07
2023-06-17T21:08
владимир путин
африка
украина
в мире
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СТРЕЛЬНА, 17 июн - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина с делегацией из стран Африки по украинскому вопросу завершились, они проходили в Константиновском дворце и продлились 2,5 часа, передает корреспондент РИА Новости.В переговорах на тему африканской мирной инициативы по Украине принимали участие президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. В состав делегации также вошли премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и представители Уганды и Конго.Ранее делегация африканских стран посетила Киев и провела переговоры с Владимиром Зеленским.
https://ria.ru/20230617/uregulirovanie-1878928852.html
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владимир путин, африка, украина, в мире
Владимир Путин, Африка, Украина, В мире
Переговоры Путина с африканской делегацией завершились

Переговоры Путина с африканской делегацией завершились, они шли два с половиной часа

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств, прибывшими в Санкт-Петербург для проведения переговоров о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины
Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств, прибывшими в Санкт-Петербург для проведения переговоров о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств, прибывшими в Санкт-Петербург для проведения переговоров о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины
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СТРЕЛЬНА, 17 июн - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина с делегацией из стран Африки по украинскому вопросу завершились, они проходили в Константиновском дворце и продлились 2,5 часа, передает корреспондент РИА Новости.
В переговорах на тему африканской мирной инициативы по Украине принимали участие президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. В состав делегации также вошли премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и представители Уганды и Конго.
Ранее делегация африканских стран посетила Киев и провела переговоры с Владимиром Зеленским.
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