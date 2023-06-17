Переговоры Путина с африканской делегацией завершились
Переговоры Путина с африканской делегацией завершились, они шли два с половиной часа
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств, прибывшими в Санкт-Петербург для проведения переговоров о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств, прибывшими в Санкт-Петербург для проведения переговоров о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины
СТРЕЛЬНА, 17 июн - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина с делегацией из стран Африки по украинскому вопросу завершились, они проходили в Константиновском дворце и продлились 2,5 часа, передает корреспондент РИА Новости.
В переговорах на тему африканской мирной инициативы по Украине принимали участие президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. В состав делегации также вошли премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и представители Уганды и Конго.
Ранее делегация африканских стран посетила Киев и провела переговоры с Владимиром Зеленским.