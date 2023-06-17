https://ria.ru/20230617/peregovory-1878930647.html

Переговоры Путина с африканской делегацией завершились

Переговоры Путина с африканской делегацией завершились - РИА Новости, 17.06.2023

Переговоры Путина с африканской делегацией завершились

Переговоры президента РФ Владимира Путина с делегацией из стран Африки по украинскому вопросу завершились, они проходили в Константиновском дворце и продлились... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T21:07

2023-06-17T21:07

2023-06-17T21:08

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СТРЕЛЬНА, 17 июн - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина с делегацией из стран Африки по украинскому вопросу завершились, они проходили в Константиновском дворце и продлились 2,5 часа, передает корреспондент РИА Новости.В переговорах на тему африканской мирной инициативы по Украине принимали участие президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. В состав делегации также вошли премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и представители Уганды и Конго.Ранее делегация африканских стран посетила Киев и провела переговоры с Владимиром Зеленским.

https://ria.ru/20230617/uregulirovanie-1878928852.html

африка

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, африка, украина, в мире