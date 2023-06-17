https://ria.ru/20230617/peregovory-1878916544.html

Путин: Россия не отказывалась от переговоров, в отличие от Украины

Путин: Россия не отказывалась от переговоров, в отличие от Украины - РИА Новости, 17.06.2023

Путин: Россия не отказывалась от переговоров, в отличие от Украины

Москва никогда не отказывалась от переговоров по Украине, в отличие от Киева, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с африканской делегацией, которая... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T19:17

2023-06-17T19:17

2023-06-17T20:01

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владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Москва никогда не отказывалась от переговоров по Украине, в отличие от Киева, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с африканской делегацией, которая проходит в Константиновском дворце под Петербургом."Где гарантия, что они (Украина) и дальше не будут отказываться от каких-то других договорённостей. Но и в этих условиях мы не отказывались от ведения переговоров. Уважаемые друзья, не мы, а руководство Украины объявило о том, что оно не будет вести переговоры", – сказал Путин.Он напомнил, что Владимир Зеленский подписал декрет, запрещающий ввести переговоры с Россией.Президент РФ отметил, что понимает озабоченность африканской делегации. "Разделяю её. И, безусловно, мы готовы рассмотреть любые ваши предложения. Мы не отказываемся от переговоров. Отказалась украинская сторона. И декрет даже издали. А чего же от нас хотят?" - удивился Путин.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минск-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет. Но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров.

https://ria.ru/20230616/putin-1878779657.html

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украина, в мире, киев, владимир путин, владимир зеленский, россия