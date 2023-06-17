https://ria.ru/20230617/perebroska-1878822964.html

В подполье Николаева заявили о помощи в уничтожении 81 единицы техники ВСУ

В подполье Николаева заявили о помощи в уничтожении 81 единицы техники ВСУ - РИА Новости, 17.06.2023

В подполье Николаева заявили о помощи в уничтожении 81 единицы техники ВСУ

Благодаря сигналам от подполья в Николаеве российские военные уничтожили за ночь более 80 единиц техники ВСУ, заявил координатор несогласного с киевскими... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T03:35

2023-06-17T03:35

2023-06-17T08:51

специальная военная операция на украине

в мире

николаев (украина)

одесса

одесская область

сергей лебедев

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874843811_0:83:3348:1966_1920x0_80_0_0_737c964f2e6ac2b4d7ee039a39cf2be5.jpg

ДОНЕЦК, 17 июн — РИА Новости. Благодаря сигналам от подполья в Николаеве российские военные уничтожили за ночь более 80 единиц техники ВСУ, заявил координатор несогласного с киевскими властями движения Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости."В ночь на 9 июня был уничтожен состав с военной техникой в количестве 81 единицы, о передвижении состава предупредили из Николаева, его вели, его ждали, его уничтожили", — отметил он.Сейчас же, добавил собеседник агентства, Киев перебрасывает машины через Одессу."Много сведений приходит о постоянной переброске железнодорожными путями военной техники; на этой фотографии, сделанной в Одесской области, мы видим накрытую бронированную технику, которая идет в сторону Запорожья", — рассказал координатор Николаевского подполья.По словам Лебедева, жители Николаева сообщают, что на бронетанковом заводе продолжается работа по дооснащению активной броней танков Leopard, далее они следуют на фронт. Фото и видео, по его словам, предоставить подполье не может, потому что вся техника грузится ночью, когда в городе отключают городское освещение на улицах, а также из-за усиленной охраны при погрузке.

https://ria.ru/20230616/ataki-1878624289.html

николаев (украина)

одесса

одесская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, николаев (украина), одесса, одесская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины