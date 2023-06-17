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В подполье Николаева заявили о помощи в уничтожении 81 единицы техники ВСУ
В подполье Николаева заявили о помощи в уничтожении 81 единицы техники ВСУ - РИА Новости, 17.06.2023
В подполье Николаева заявили о помощи в уничтожении 81 единицы техники ВСУ
Благодаря сигналам от подполья в Николаеве российские военные уничтожили за ночь более 80 единиц техники ВСУ, заявил координатор несогласного с киевскими... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T03:35
2023-06-17T03:35
2023-06-17T08:51
специальная военная операция на украине
в мире
николаев (украина)
одесса
одесская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 17 июн — РИА Новости. Благодаря сигналам от подполья в Николаеве российские военные уничтожили за ночь более 80 единиц техники ВСУ, заявил координатор несогласного с киевскими властями движения Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости."В ночь на 9 июня был уничтожен состав с военной техникой в количестве 81 единицы, о передвижении состава предупредили из Николаева, его вели, его ждали, его уничтожили", — отметил он.Сейчас же, добавил собеседник агентства, Киев перебрасывает машины через Одессу."Много сведений приходит о постоянной переброске железнодорожными путями военной техники; на этой фотографии, сделанной в Одесской области, мы видим накрытую бронированную технику, которая идет в сторону Запорожья", — рассказал координатор Николаевского подполья.По словам Лебедева, жители Николаева сообщают, что на бронетанковом заводе продолжается работа по дооснащению активной броней танков Leopard, далее они следуют на фронт. Фото и видео, по его словам, предоставить подполье не может, потому что вся техника грузится ночью, когда в городе отключают городское освещение на улицах, а также из-за усиленной охраны при погрузке.
https://ria.ru/20230616/ataki-1878624289.html
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В подполье Николаева заявили о помощи в уничтожении 81 единицы техники ВСУ
Координатор подполья Николаева рассказал о переброске техники ВСУ через Одессу в Запорожье