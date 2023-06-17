https://ria.ru/20230617/otshelnitsa-1878732021.html
Байкальская отшельница рассказала о будущем России
Байкальская отшельница рассказала о будущем России - РИА Новости, 17.06.2023
Байкальская отшельница рассказала о будущем России
Байкальская отшельница Любовь Мореходова рассказала о будущем России. Предсказанием она поделилась в программе "Прямой эфир". РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T04:09
2023-06-17T04:09
2023-06-17T09:07
культура
новости культуры
стиль жизни
байкал
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878719962_0:163:3085:1898_1920x0_80_0_0_af9d91e3fbddc784f6b40f0eecd052f3.png
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Байкальская отшельница Любовь Мореходова рассказала о будущем России. Предсказанием она поделилась в программе "Прямой эфир"."Мы выстоим. И все, кто на нас ополчился, будут на коленях просить, чтобы мы их приняли на нашу землю. Россия была и будет существовать еще много веков. Никто ее не победит", — уверена Мореходова.Она также отметила, что Россия преодолеет все невзгоды."Мы победим и преодолеем все наши трудности. И мы будем жить счастливо", — заявила отшельница.Любови Мореходовой 82 года. Она родилась за полтора месяца во начала Великой Отечественной войны. Уже много лет Любовь Николаевна живет одна на берегу Байкала, куда к ней часто приезжают люди за советом. Они уверены, что женщина обладает даром ясновидения.
https://ria.ru/20230609/astrolog-1877048549.html
байкал
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878719962_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_66b811bb588234d01d4547374470cd4d.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, стиль жизни, байкал, россия
Культура, Новости культуры, Стиль жизни, Байкал, Россия
Байкальская отшельница рассказала о будущем России
Байкальская отшельница Любовь Мореходова заявила, что Россия просуществует много веков