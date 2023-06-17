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Байкальская отшельница рассказала о будущем России - РИА Новости, 17.06.2023
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Культура
 
04:09 17.06.2023 (обновлено: 09:07 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/otshelnitsa-1878732021.html
Байкальская отшельница рассказала о будущем России
Байкальская отшельница рассказала о будущем России - РИА Новости, 17.06.2023
Байкальская отшельница рассказала о будущем России
Байкальская отшельница Любовь Мореходова рассказала о будущем России. Предсказанием она поделилась в программе "Прямой эфир". РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T04:09
2023-06-17T09:07
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Байкальская отшельница Любовь Мореходова рассказала о будущем России. Предсказанием она поделилась в программе "Прямой эфир".&quot;Мы выстоим. И все, кто на нас ополчился, будут на коленях просить, чтобы мы их приняли на нашу землю. Россия была и будет существовать еще много веков. Никто ее не победит&quot;, — уверена Мореходова.Она также отметила, что Россия преодолеет все невзгоды.&quot;Мы победим и преодолеем все наши трудности. И мы будем жить счастливо&quot;, — заявила отшельница.Любови Мореходовой 82 года. Она родилась за полтора месяца во начала Великой Отечественной войны. Уже много лет Любовь Николаевна живет одна на берегу Байкала, куда к ней часто приезжают люди за советом. Они уверены, что женщина обладает даром ясновидения.
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новости культуры, стиль жизни, байкал, россия
Культура, Новости культуры, Стиль жизни, Байкал, Россия
Байкальская отшельница рассказала о будущем России

Байкальская отшельница Любовь Мореходова заявила, что Россия просуществует много веков

© ВГТРКЛюбовь Мореходова
Любовь Мореходова
© ВГТРК
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Байкальская отшельница Любовь Мореходова рассказала о будущем России. Предсказанием она поделилась в программе "Прямой эфир".
«

"Мы выстоим. И все, кто на нас ополчился, будут на коленях просить, чтобы мы их приняли на нашу землю. Россия была и будет существовать еще много веков. Никто ее не победит", — уверена Мореходова.

Она также отметила, что Россия преодолеет все невзгоды.
«

"Мы победим и преодолеем все наши трудности. И мы будем жить счастливо", — заявила отшельница.

Любови Мореходовой 82 года. Она родилась за полтора месяца во начала Великой Отечественной войны. Уже много лет Любовь Николаевна живет одна на берегу Байкала, куда к ней часто приезжают люди за советом. Они уверены, что женщина обладает даром ясновидения.
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