https://ria.ru/20230617/otshelnitsa-1878732021.html

Байкальская отшельница рассказала о будущем России

Байкальская отшельница рассказала о будущем России - РИА Новости, 17.06.2023

Байкальская отшельница рассказала о будущем России

Байкальская отшельница Любовь Мореходова рассказала о будущем России. Предсказанием она поделилась в программе "Прямой эфир". РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T04:09

2023-06-17T04:09

2023-06-17T09:07

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Байкальская отшельница Любовь Мореходова рассказала о будущем России. Предсказанием она поделилась в программе "Прямой эфир"."Мы выстоим. И все, кто на нас ополчился, будут на коленях просить, чтобы мы их приняли на нашу землю. Россия была и будет существовать еще много веков. Никто ее не победит", — уверена Мореходова.Она также отметила, что Россия преодолеет все невзгоды."Мы победим и преодолеем все наши трудности. И мы будем жить счастливо", — заявила отшельница.Любови Мореходовой 82 года. Она родилась за полтора месяца во начала Великой Отечественной войны. Уже много лет Любовь Николаевна живет одна на берегу Байкала, куда к ней часто приезжают люди за советом. Они уверены, что женщина обладает даром ясновидения.

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, стиль жизни, байкал, россия