https://ria.ru/20230617/otnosheniya-1878932418.html

В Кремле рассказали об отношениях России и США

В Кремле рассказали об отношениях России и США - РИА Новости, 17.06.2023

В Кремле рассказали об отношениях России и США

Переговоры по безопасности и вооружениям надо вести как с США, так и с другими странами, но пока отношения с Вашингтоном настолько плохи, что говорить о... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T21:23

2023-06-17T21:23

2023-06-17T21:23

специальная военная операция на украине

россия

вашингтон (штат)

сша

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Переговоры по безопасности и вооружениям надо вести как с США, так и с другими странами, но пока отношения с Вашингтоном настолько плохи, что говорить о конкретике не приходится, хотя РФ готова, заявил в интервью пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "(Ситуация нуждается) в переговорах российско-американских и в более расширенном формате. Но для того, чтобы вести переговоры, нужно иметь потенциал для таких переговоров. Пока отношения с Вашингтоном настолько плохи, находятся на такой низкой точке, что говорить о конкретном диалоге пока не приходится", - сказал Песков "Известиям".

https://ria.ru/20230617/nato-1878765679.html

россия

вашингтон (штат)

сша

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россия, вашингтон (штат), сша, дмитрий песков, в мире