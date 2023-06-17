https://ria.ru/20230617/okrug-1878821560.html

Сальдо предложил создать отдельный федеральный округ в новых регионах

Сальдо предложил создать отдельный федеральный округ в новых регионах - РИА Новости, 17.06.2023

Сальдо предложил создать отдельный федеральный округ в новых регионах

Для новых российских регионов нужно создать отдельный федеральный округ, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио губернатора Херсонской области Владимир... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T03:06

2023-06-17T03:06

2023-06-17T03:10

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россия

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владимир сальдо

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Для новых российских регионов нужно создать отдельный федеральный округ, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо."Возможны различные варианты развития организационной структуры, которая уже опирается полностью на законодательство Российской Федерации. На мой взгляд, конечно же, наверное, было бы целесообразно в дальнейшем, судя по логистической, транспортной близости, законодательству особого (экономического) режима, который сейчас будет вводиться, создать новый округ. Но решение будет приниматься президентом и правительством", — отметил Сальдо.Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов федерации. В состав страны вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23 процента избирателей, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента и в Запорожской — 93,11 процента.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230616/ges-1878590667.html

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россия, херсонская область , луганская народная республика, владимир сальдо, владимир путин, политика