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Сальдо предложил создать отдельный федеральный округ в новых регионах - РИА Новости, 17.06.2023
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03:06 17.06.2023 (обновлено: 03:10 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/okrug-1878821560.html
Сальдо предложил создать отдельный федеральный округ в новых регионах
Сальдо предложил создать отдельный федеральный округ в новых регионах - РИА Новости, 17.06.2023
Сальдо предложил создать отдельный федеральный округ в новых регионах
Для новых российских регионов нужно создать отдельный федеральный округ, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио губернатора Херсонской области Владимир... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T03:06
2023-06-17T03:10
пмэф-2023
россия
херсонская область
луганская народная республика
владимир сальдо
владимир путин
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Для новых российских регионов нужно создать отдельный федеральный округ, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо."Возможны различные варианты развития организационной структуры, которая уже опирается полностью на законодательство Российской Федерации. На мой взгляд, конечно же, наверное, было бы целесообразно в дальнейшем, судя по логистической, транспортной близости, законодательству особого (экономического) режима, который сейчас будет вводиться, создать новый округ. Но решение будет приниматься президентом и правительством", — отметил Сальдо.Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов федерации. В состав страны вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23 процента избирателей, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента и в Запорожской — 93,11 процента.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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россия, херсонская область , луганская народная республика, владимир сальдо, владимир путин, политика
ПМЭФ-2023, Россия, Херсонская область , Луганская Народная Республика, Владимир Сальдо, Владимир Путин, Политика
Сальдо предложил создать отдельный федеральный округ в новых регионах

Сальдо: для новых регионов России необходимо создать отдельный федеральный округ

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Для новых российских регионов нужно создать отдельный федеральный округ, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Возможны различные варианты развития организационной структуры, которая уже опирается полностью на законодательство Российской Федерации. На мой взгляд, конечно же, наверное, было бы целесообразно в дальнейшем, судя по логистической, транспортной близости, законодательству особого (экономического) режима, который сейчас будет вводиться, создать новый округ. Но решение будет приниматься президентом и правительством", — отметил Сальдо.
Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов федерации. В состав страны вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23 процента избирателей, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента и в Запорожской — 93,11 процента.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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ПМЭФ-2023РоссияХерсонская областьЛуганская Народная РеспубликаВладимир СальдоВладимир ПутинПолитика
 
 
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