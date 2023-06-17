Польское СМИ утверждает, что охрана лидера ЮАР была "вооружена до зубов"
Rzeczpospolita утверждает, что охрана лидера ЮАР хотела ввезти 12 контейнеров оружия
© iStock.com / Janusz BączyńskiЗамковая площадь в Варшаве
© iStock.com / Janusz Bączyński
Замковая площадь в Варшаве . Архивное фото
ВАРШАВА, 17 июн – РИА Новости. Польское СМИ на фоне шквала критики за задержку самолёта мирной миссии ЮАР утверждает, не называя источники, что охрана президента ЮАР Сирила Рамафосы была "вооружена до зубов" и хотела ввезти в Польшу 12 контейнеров с оружием.
Резонансный инцидент в Варшаве произошел в четверг и не урегулирован до сих пор: охранники Рамафосы, направляющегося на переговоры в Киев, а также журналисты на сутки застряли в аэропорту. Глава службы охраны президента ЮАР обвинил Польшу в попытке сорвать мирную миссию. Польская же Погранстража утверждает, что охрана лидера ЮАР добровольно осталась в самолете в Варшаве, так как не имела разрешения на ввоз оружия.
"По пути из Варшавы в Киев президента Сирила Рамафосу хотела сопровождать вооруженная до зубов охрана. Президент прилетел в Польшу одним самолетом, а в другом – сопровождающем его – находились 120 человек - журналисты и члены его охраны", - пишет издание Rzeczpospolita, в сообщении утверждается, что "охрана пыталась выгрузить из самолета 12 контейнеров с оружием". При этом источник информации не приводится.
Южноафриканские журналисты вместо освещения поездки провели ночь в самолете без возможности принять душ и почистить зубы, а еду им купил экипаж южноафриканской авиакомпании SAA.
Как сообщило издание TimesLIVE, глава службы охраны президента ЮАР генерал-майор Уолли Руд обвинил правительство Польши в попытке сорвать мирную миссию президента Рамафосы и заявил, что жизнь президента была "подвергнута опасности".