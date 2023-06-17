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Польское СМИ утверждает, что охрана лидера ЮАР была "вооружена до зубов" - РИА Новости, 17.06.2023
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14:00 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/okhrana-1878873346.html
Польское СМИ утверждает, что охрана лидера ЮАР была "вооружена до зубов"
Польское СМИ утверждает, что охрана лидера ЮАР была "вооружена до зубов" - РИА Новости, 17.06.2023
Польское СМИ утверждает, что охрана лидера ЮАР была "вооружена до зубов"
Польское СМИ на фоне шквала критики за задержку самолёта мирной миссии ЮАР утверждает, не называя источники, что охрана президента ЮАР Сирила Рамафосы была... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T14:00
2023-06-17T14:00
в мире
юар
польша
варшава
сирил рамафоса
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ВАРШАВА, 17 июн – РИА Новости. Польское СМИ на фоне шквала критики за задержку самолёта мирной миссии ЮАР утверждает, не называя источники, что охрана президента ЮАР Сирила Рамафосы была "вооружена до зубов" и хотела ввезти в Польшу 12 контейнеров с оружием. Резонансный инцидент в Варшаве произошел в четверг и не урегулирован до сих пор: охранники Рамафосы, направляющегося на переговоры в Киев, а также журналисты на сутки застряли в аэропорту. Глава службы охраны президента ЮАР обвинил Польшу в попытке сорвать мирную миссию. Польская же Погранстража утверждает, что охрана лидера ЮАР добровольно осталась в самолете в Варшаве, так как не имела разрешения на ввоз оружия. "По пути из Варшавы в Киев президента Сирила Рамафосу хотела сопровождать вооруженная до зубов охрана. Президент прилетел в Польшу одним самолетом, а в другом – сопровождающем его – находились 120 человек - журналисты и члены его охраны", - пишет издание Rzeczpospolita, в сообщении утверждается, что "охрана пыталась выгрузить из самолета 12 контейнеров с оружием". При этом источник информации не приводится. Южноафриканские журналисты вместо освещения поездки провели ночь в самолете без возможности принять душ и почистить зубы, а еду им купил экипаж южноафриканской авиакомпании SAA. Как сообщило издание TimesLIVE, глава службы охраны президента ЮАР генерал-майор Уолли Руд обвинил правительство Польши в попытке сорвать мирную миссию президента Рамафосы и заявил, что жизнь президента была "подвергнута опасности".
https://ria.ru/20230617/varshava-1878844409.html
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в мире, юар, польша, варшава, сирил рамафоса
В мире, ЮАР, Польша, Варшава, Сирил Рамафоса
Польское СМИ утверждает, что охрана лидера ЮАР была "вооружена до зубов"

Rzeczpospolita утверждает, что охрана лидера ЮАР хотела ввезти 12 контейнеров оружия

© iStock.com / Janusz BączyńskiЗамковая площадь в Варшаве
Замковая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© iStock.com / Janusz Bączyński
Замковая площадь в Варшаве . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 17 июн – РИА Новости. Польское СМИ на фоне шквала критики за задержку самолёта мирной миссии ЮАР утверждает, не называя источники, что охрана президента ЮАР Сирила Рамафосы была "вооружена до зубов" и хотела ввезти в Польшу 12 контейнеров с оружием.
Резонансный инцидент в Варшаве произошел в четверг и не урегулирован до сих пор: охранники Рамафосы, направляющегося на переговоры в Киев, а также журналисты на сутки застряли в аэропорту. Глава службы охраны президента ЮАР обвинил Польшу в попытке сорвать мирную миссию. Польская же Погранстража утверждает, что охрана лидера ЮАР добровольно осталась в самолете в Варшаве, так как не имела разрешения на ввоз оружия.
"По пути из Варшавы в Киев президента Сирила Рамафосу хотела сопровождать вооруженная до зубов охрана. Президент прилетел в Польшу одним самолетом, а в другом – сопровождающем его – находились 120 человек - журналисты и члены его охраны", - пишет издание Rzeczpospolita, в сообщении утверждается, что "охрана пыталась выгрузить из самолета 12 контейнеров с оружием". При этом источник информации не приводится.
Южноафриканские журналисты вместо освещения поездки провели ночь в самолете без возможности принять душ и почистить зубы, а еду им купил экипаж южноафриканской авиакомпании SAA.
Как сообщило издание TimesLIVE, глава службы охраны президента ЮАР генерал-майор Уолли Руд обвинил правительство Польши в попытке сорвать мирную миссию президента Рамафосы и заявил, что жизнь президента была "подвергнута опасности".
Фотография, опубликованная журналистом Питером Дю Туа
"Чистилище". Журналист из ЮАР рассказал о застрявшем в Варшаве самолете
Вчера, 09:47
 
В миреЮАРПольшаВаршаваСирил Рамафоса
 
 
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