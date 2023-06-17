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Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 17.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
01:17 17.06.2023 (обновлено: 01:18 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/obstrely-1878817315.html
Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 17.06.2023
Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 31 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 168 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T01:17
2023-06-17T01:18
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
донецк
сцкк
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ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 31 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 168 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 31 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Отмечается, что украинские войска выпустили 168 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов ДНР: Донецк, Горловка, Макеевка и Старомлиновка. В предыдущие сутки со стороны ВФУ был зафиксирован 21 обстрел.
донецкая народная республика
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происшествия, донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, СЦКК
Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР

Представительство ДНР: украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию Донбасса

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкМногоквартирный дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ
Многоквартирный дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Многоквартирный дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 31 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 168 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"За истекшие сутки представительство сообщало о 31 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Отмечается, что украинские войска выпустили 168 единиц различных боеприпасов.
Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов ДНР: Донецк, Горловка, Макеевка и Старомлиновка.
В предыдущие сутки со стороны ВФУ был зафиксирован 21 обстрел.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонецкСЦКК
 
 
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