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Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 17.06.2023

Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 31 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 168 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T01:17

2023-06-17T01:17

2023-06-17T01:18

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

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донецк

сцкк

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ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 31 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 168 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 31 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Отмечается, что украинские войска выпустили 168 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов ДНР: Донецк, Горловка, Макеевка и Старомлиновка. В предыдущие сутки со стороны ВФУ был зафиксирован 21 обстрел.

донецкая народная республика

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происшествия, донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк