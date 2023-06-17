https://ria.ru/20230617/obstrel-1878940559.html
Украинские войска снова обстреляли Донецк и Александровку
Украинские войска снова обстреляли Донецк и Александровку - РИА Новости, 17.06.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк и Александровку
Украинские войска с 20.25 по 22.40 выпустили 15 снарядов по Донецку и Александровке, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T23:08
2023-06-17T23:08
2023-06-17T23:08
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
сцкк
кировский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Украинские войска с 20.25 по 22.40 выпустили 15 снарядов по Донецку и Александровке, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.25 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Затем по Кировскому району в 22.40 было выпущено еще пять снарядов калибром 155 миллиметров. Украинские войска также обстреляли Александровку, выпустив по ней в 20.30 пять снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230617/udar-1878828311.html
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в мире, донецк, сцкк, кировский район, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, СЦКК, Кировский район, Донецкая Народная Республика
Украинские войска снова обстреляли Донецк и Александровку
Представительство ДНР: украинские войска выпустили 15 снарядов по Донецку и Александровке