https://ria.ru/20230617/obstrel-1878940559.html

Украинские войска снова обстреляли Донецк и Александровку

Украинские войска снова обстреляли Донецк и Александровку - РИА Новости, 17.06.2023

Украинские войска снова обстреляли Донецк и Александровку

Украинские войска с 20.25 по 22.40 выпустили 15 снарядов по Донецку и Александровке, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T23:08

2023-06-17T23:08

2023-06-17T23:08

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

сцкк

кировский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Украинские войска с 20.25 по 22.40 выпустили 15 снарядов по Донецку и Александровке, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.25 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Затем по Кировскому району в 22.40 было выпущено еще пять снарядов калибром 155 миллиметров. Украинские войска также обстреляли Александровку, выпустив по ней в 20.30 пять снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230617/udar-1878828311.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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в мире, донецк, сцкк, кировский район, донецкая народная республика