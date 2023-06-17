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ВСУ обстреляли село в Запорожской области, есть погибшие
ВСУ обстреляли село в Запорожской области, есть погибшие - РИА Новости, 17.06.2023
ВСУ обстреляли село в Запорожской области, есть погибшие
Украинские боевики обстреляли село Зеленополь в Запорожской области, по предварительной информации, погибли два человека, ранен ребёнок, сообщил журналистам... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T22:47
2023-06-17T22:47
2023-06-17T22:47
специальная военная операция на украине
запорожская область
куйбышевский район
вооруженные силы украины
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли село Зеленополь в Запорожской области, по предварительной информации, погибли два человека, ранен ребёнок, сообщил журналистам представитель оперативных служб. "Два человека погибли и ранен ребенок в результате обстрела нацистами. Около 20.50 (мск) нацисты ВСУ обстреляли село Зеленополь Куйбышевского района. Зафиксировано три прилета. Предварительно, погибли два мирных жителя, ранен ребёнок", - сказал представитель ведомства.
https://ria.ru/20230617/kontrnastuplenie-1878935424.html
запорожская область
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запорожская область, куйбышевский район, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Куйбышевский район, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ обстреляли село в Запорожской области, есть погибшие
ВСУ обстреляли село Зеленополь в Запорожской области, два человека погибли