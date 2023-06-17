https://ria.ru/20230617/obstrel-1878938832.html

ВСУ обстреляли село в Запорожской области, есть погибшие

ВСУ обстреляли село в Запорожской области, есть погибшие - РИА Новости, 17.06.2023

ВСУ обстреляли село в Запорожской области, есть погибшие

Украинские боевики обстреляли село Зеленополь в Запорожской области, по предварительной информации, погибли два человека, ранен ребёнок, сообщил журналистам... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T22:47

2023-06-17T22:47

2023-06-17T22:47

специальная военная операция на украине

запорожская область

куйбышевский район

вооруженные силы украины

происшествия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли село Зеленополь в Запорожской области, по предварительной информации, погибли два человека, ранен ребёнок, сообщил журналистам представитель оперативных служб. "Два человека погибли и ранен ребенок в результате обстрела нацистами. Около 20.50 (мск) нацисты ВСУ обстреляли село Зеленополь Куйбышевского района. Зафиксировано три прилета. Предварительно, погибли два мирных жителя, ранен ребёнок", - сказал представитель ведомства.

https://ria.ru/20230617/kontrnastuplenie-1878935424.html

запорожская область

куйбышевский район

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2023

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запорожская область, куйбышевский район, вооруженные силы украины, происшествия