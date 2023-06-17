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При обстреле Ясиноватой украинскими войсками погиб мирный житель
При обстреле Ясиноватой украинскими войсками погиб мирный житель - РИА Новости, 17.06.2023
При обстреле Ясиноватой украинскими войсками погиб мирный житель
Мирный житель погиб, мирная жительница пострадала в результате обстрела населенного пункта Ясиноватая украинскими войсками, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T20:38
2023-06-17T20:38
2023-06-17T20:38
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
макеевка
сцкк
происшествия
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Мирный житель погиб, мирная жительница пострадала в результате обстрела населенного пункта Ясиноватая украинскими войсками, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко в своем Telegram-канале. "В результате обстрела ВФУ города Ясиноватая погиб мужчина 1961 года рождения. Ранение получила женщина 1969 года рождения",- написал Шевченко. Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало о том, что украинские войска обстреляли населенный пункт Ясиноватая, выпустив пять ракет из РСЗО в 14.00. Также представительство заявило, что украинские войска в 18.50 обстреляли населенные пункты Ясиноватая и Макеевка, выпустив 16 снарядов калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20230617/udar-1878828311.html
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ясиноватая, донецкая народная республика, макеевка, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Макеевка, СЦКК, Происшествия
При обстреле Ясиноватой украинскими войсками погиб мирный житель
Мэр Шевченко: при обстреле Ясиноватой ВСУ погиб мужчина и пострадала женщина