https://ria.ru/20230617/obstrel-1878926266.html

При обстреле Ясиноватой украинскими войсками погиб мирный житель

При обстреле Ясиноватой украинскими войсками погиб мирный житель - РИА Новости, 17.06.2023

При обстреле Ясиноватой украинскими войсками погиб мирный житель

Мирный житель погиб, мирная жительница пострадала в результате обстрела населенного пункта Ясиноватая украинскими войсками, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T20:38

2023-06-17T20:38

2023-06-17T20:38

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецкая народная республика

макеевка

сцкк

происшествия

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Мирный житель погиб, мирная жительница пострадала в результате обстрела населенного пункта Ясиноватая украинскими войсками, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко в своем Telegram-канале. "В результате обстрела ВФУ города Ясиноватая погиб мужчина 1961 года рождения. Ранение получила женщина 1969 года рождения",- написал Шевченко. Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало о том, что украинские войска обстреляли населенный пункт Ясиноватая, выпустив пять ракет из РСЗО в 14.00. Также представительство заявило, что украинские войска в 18.50 обстреляли населенные пункты Ясиноватая и Макеевка, выпустив 16 снарядов калибра 155 миллиметров.

https://ria.ru/20230617/udar-1878828311.html

ясиноватая

донецкая народная республика

макеевка

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ясиноватая, донецкая народная республика, макеевка, сцкк, происшествия