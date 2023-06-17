Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Ясиноватой украинскими войсками погиб мирный житель - РИА Новости, 17.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:38 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/obstrel-1878926266.html
При обстреле Ясиноватой украинскими войсками погиб мирный житель
При обстреле Ясиноватой украинскими войсками погиб мирный житель - РИА Новости, 17.06.2023
При обстреле Ясиноватой украинскими войсками погиб мирный житель
Мирный житель погиб, мирная жительница пострадала в результате обстрела населенного пункта Ясиноватая украинскими войсками, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T20:38
2023-06-17T20:38
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
макеевка
сцкк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Мирный житель погиб, мирная жительница пострадала в результате обстрела населенного пункта Ясиноватая украинскими войсками, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко в своем Telegram-канале. "В результате обстрела ВФУ города Ясиноватая погиб мужчина 1961 года рождения. Ранение получила женщина 1969 года рождения",- написал Шевченко. Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало о том, что украинские войска обстреляли населенный пункт Ясиноватая, выпустив пять ракет из РСЗО в 14.00. Также представительство заявило, что украинские войска в 18.50 обстреляли населенные пункты Ясиноватая и Макеевка, выпустив 16 снарядов калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20230617/udar-1878828311.html
ясиноватая
донецкая народная республика
макеевка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ясиноватая, донецкая народная республика, макеевка, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Макеевка, СЦКК, Происшествия
При обстреле Ясиноватой украинскими войсками погиб мирный житель

Мэр Шевченко: при обстреле Ясиноватой ВСУ погиб мужчина и пострадала женщина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Мирный житель погиб, мирная жительница пострадала в результате обстрела населенного пункта Ясиноватая украинскими войсками, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко в своем Telegram-канале.
"В результате обстрела ВФУ города Ясиноватая погиб мужчина 1961 года рождения. Ранение получила женщина 1969 года рождения",- написал Шевченко.
Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало о том, что украинские войска обстреляли населенный пункт Ясиноватая, выпустив пять ракет из РСЗО в 14.00. Также представительство заявило, что украинские войска в 18.50 обстреляли населенные пункты Ясиноватая и Макеевка, выпустив 16 снарядов калибра 155 миллиметров.
Группа из четырех истребителей F-16 - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
"Уничтожат за одну ночь". Киев предупредили о разрушительном ударе России
Вчера, 07:00
 
Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаМакеевкаСЦККПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала