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При обстреле Горловки украинскими войсками пострадал младенец
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадал младенец - РИА Новости, 17.06.2023
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадал младенец
Младенец пострадал при обстреле Горловки украинскими войсками, сообщает мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T19:07
2023-06-17T19:07
2023-06-17T19:07
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
иван приходько
сцкк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Младенец пострадал при обстреле Горловки украинскими войсками, сообщает мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. Ранее представительство Донецкой Народной Республике в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские войска в 17.15 выпустили по Горловке 15 ракет из РСЗО. "В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны украинских террористов ранен одномесячный ребенок", - написал Приходько в своем телеграм-канале. Кроме того, представительство ДНР в СЦКК сообщило в своем телеграм-канале, что украинские войска в 17.45 и 18.20 выпустили по Горловке в сумме 11 снарядов калибром 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, донецк, иван приходько, сцкк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Происшествия
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадал младенец
Мэр Приходько: при обстреле Горловки украинскими войсками пострадал одномесячный младенец