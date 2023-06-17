https://ria.ru/20230617/obstrel-1878914740.html

При обстреле Горловки украинскими войсками пострадал младенец

При обстреле Горловки украинскими войсками пострадал младенец - РИА Новости, 17.06.2023

При обстреле Горловки украинскими войсками пострадал младенец

Младенец пострадал при обстреле Горловки украинскими войсками, сообщает мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T19:07

2023-06-17T19:07

2023-06-17T19:07

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

иван приходько

сцкк

донецкая народная республика

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg

ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Младенец пострадал при обстреле Горловки украинскими войсками, сообщает мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. Ранее представительство Донецкой Народной Республике в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские войска в 17.15 выпустили по Горловке 15 ракет из РСЗО. "В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны украинских террористов ранен одномесячный ребенок", - написал Приходько в своем телеграм-канале. Кроме того, представительство ДНР в СЦКК сообщило в своем телеграм-канале, что украинские войска в 17.45 и 18.20 выпустили по Горловке в сумме 11 снарядов калибром 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

горловка

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, донецк, иван приходько, сцкк, донецкая народная республика, происшествия