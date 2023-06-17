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При обстреле Горловки украинскими войсками пострадал младенец - РИА Новости, 17.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:07 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/obstrel-1878914740.html
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадал младенец
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадал младенец - РИА Новости, 17.06.2023
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадал младенец
Младенец пострадал при обстреле Горловки украинскими войсками, сообщает мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T19:07
2023-06-17T19:07
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
иван приходько
сцкк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Младенец пострадал при обстреле Горловки украинскими войсками, сообщает мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. Ранее представительство Донецкой Народной Республике в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские войска в 17.15 выпустили по Горловке 15 ракет из РСЗО. "В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны украинских террористов ранен одномесячный ребенок", - написал Приходько в своем телеграм-канале. Кроме того, представительство ДНР в СЦКК сообщило в своем телеграм-канале, что украинские войска в 17.45 и 18.20 выпустили по Горловке в сумме 11 снарядов калибром 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
горловка
донецк
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горловка, донецк, иван приходько, сцкк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Происшествия
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадал младенец

Мэр Приходько: при обстреле Горловки украинскими войсками пострадал одномесячный младенец

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в ДНР
Автомобиль скорой помощи в ДНР - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Младенец пострадал при обстреле Горловки украинскими войсками, сообщает мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
Ранее представительство Донецкой Народной Республике в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские войска в 17.15 выпустили по Горловке 15 ракет из РСЗО.
"В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны украинских террористов ранен одномесячный ребенок", - написал Приходько в своем телеграм-канале.
Кроме того, представительство ДНР в СЦКК сообщило в своем телеграм-канале, что украинские войска в 17.45 и 18.20 выпустили по Горловке в сумме 11 снарядов калибром 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Бьют по гражданским: последствия обстрела Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Донецк вновь оказался под артиллерийским огнем: по городу выпустили более двух десятков снарядов.

Мужчина в магазине в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенном в результате обстрела ВСУ

Донецк вновь оказался под артиллерийским огнем: по городу выпустили более двух десятков снарядов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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1 из 7
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Обстреляно сразу несколько районов, в том числе Куйбышевский и Петровский.

Магазин в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ

Обстреляно сразу несколько районов, в том числе Куйбышевский и Петровский.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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2 из 7
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Удары пришлись по гражданской инфраструктуре.

Выбитые стекла в окнах магазина в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ

Удары пришлись по гражданской инфраструктуре.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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3 из 7
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

В Куйбышевском районе снаряд прилетел в магазин.

Магазин в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ

В Куйбышевском районе снаряд прилетел в магазин.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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4 из 7
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Погибли трое мирных граждан – женщины 1953 и 1956 годов рождения и мужчина 1951 года.

Магазин в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ

Погибли трое мирных граждан – женщины 1953 и 1956 годов рождения и мужчина 1951 года.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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5 из 7
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Еще три человека получили ранения.

Магазин в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ

Еще три человека получили ранения.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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6 из 7
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Сотрудники пожарной охраны возле магазина в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенного после обстрела со стороны ВСУ.

Сотрудники пожарной охраны МЧС России возле магазина в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ

Сотрудники пожарной охраны возле магазина в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенного после обстрела со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
7 из 7

Донецк вновь оказался под артиллерийским огнем: по городу выпустили более двух десятков снарядов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
1 из 7

Обстреляно сразу несколько районов, в том числе Куйбышевский и Петровский.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
2 из 7

Удары пришлись по гражданской инфраструктуре.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
3 из 7

В Куйбышевском районе снаряд прилетел в магазин.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
4 из 7

Погибли трое мирных граждан – женщины 1953 и 1956 годов рождения и мужчина 1951 года.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
5 из 7

Еще три человека получили ранения.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
6 из 7

Сотрудники пожарной охраны возле магазина в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенного после обстрела со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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7 из 7
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкИван ПриходькоСЦККДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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