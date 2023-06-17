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Украинские войска нанесли ракетный удар по Молочанску в Запорожской области

Украинские войска нанесли ракетный удар по Молочанску в Запорожской области - РИА Новости, 17.06.2023

Украинские войска нанесли ракетный удар по Молочанску в Запорожской области

Украинские боевики нанесли ракетный удар по Молочанску в Запорожской области, информация о жертвах и пострадавших не поступала, сообщил журналистам... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T15:32

2023-06-17T15:32

2023-06-17T15:33

специальная военная операция на украине

запорожская область

запорожье

вооруженные силы украины

киев

происшествия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Украинские боевики нанесли ракетный удар по Молочанску в Запорожской области, информация о жертвах и пострадавших не поступала, сообщил журналистам представитель оперативных служб. "В результате ракетного удара нацистов ВСУ по городу Молочанску разрушен жилой дом. Пострадавших нет", - рассказал представитель ведомства. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армии ВС РФ генерал-майора Ивана Попова – прорыв российской обороны, выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Украина неоднократно заявляла целью наступления выход к Крыму.

https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873199777.html

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запорожская область, запорожье, вооруженные силы украины, киев, происшествия