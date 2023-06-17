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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку из РСЗО
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку из РСЗО - РИА Новости, 17.06.2023
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку из РСЗО
Украинские войска обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка, выпустив 10 ракет из РСЗО, сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой Народной... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T12:46
2023-06-17T12:46
2023-06-17T12:56
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка, выпустив 10 ракет из РСЗО, сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Кроме того, украинские войска выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров в 12.10 по Донецку (Петровский район) и семь снарядов калибра 152 миллиметра в 12.20 по населенному пункту Горловка (Никитовский район).Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку из РСЗО
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Пантелеймоновке десять ракет из РСЗО