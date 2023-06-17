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ВСУ обстреляли левобережную часть Херсонской области - РИА Новости, 17.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:19 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/obstrel-1878852761.html
ВСУ обстреляли левобережную часть Херсонской области
ВСУ обстреляли левобережную часть Херсонской области - РИА Новости, 17.06.2023
ВСУ обстреляли левобережную часть Херсонской области
Украинские войска обстреляли населенные пункта левобережной части Херсонской области, информация о жертвах и разрушения уточняется, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T11:19
2023-06-17T11:19
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
каховка
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункта левобережной части Херсонской области, информация о жертвах и разрушения уточняется, сообщает пресс-служба Новокаховского городского округа в Telegram-канале. "Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области" - говорится в сообщении. За последние сутки под удары ствольной артиллерии попали: Новая Каховка, Алешки, Днепряны, Подстепное, Солонцы, Старая Збурьевка, Голая Пристань, Пролетарка, Казачьи Лагеря, Каховка, Кардашинка, Сергеевка, Первомайка. Всего выпущено более ста снарядов. Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.
https://ria.ru/20230615/obstrely-1878267519.html
херсонская область
новая каховка
каховка
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херсонская область , новая каховка, каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Каховка, Происшествия
ВСУ обстреляли левобережную часть Херсонской области

Украинские войска обстреляли населенные пункта левобережной части Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункта левобережной части Херсонской области, информация о жертвах и разрушения уточняется, сообщает пресс-служба Новокаховского городского округа в Telegram-канале.
"Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области" - говорится в сообщении.
За последние сутки под удары ствольной артиллерии попали: Новая Каховка, Алешки, Днепряны, Подстепное, Солонцы, Старая Збурьевка, Голая Пристань, Пролетарка, Казачьи Лагеря, Каховка, Кардашинка, Сергеевка, Первомайка.
Всего выпущено более ста снарядов. Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.
Директор департамента информации и печати, Министерство иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Киев продолжает обстрелы, пока Россия спасает людей, заявила Захарова
15 июня, 11:24
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьНовая КаховкаКаховкаПроисшествия
 
 
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