https://ria.ru/20230617/obstrel-1878852761.html

ВСУ обстреляли левобережную часть Херсонской области

ВСУ обстреляли левобережную часть Херсонской области - РИА Новости, 17.06.2023

ВСУ обстреляли левобережную часть Херсонской области

Украинские войска обстреляли населенные пункта левобережной части Херсонской области, информация о жертвах и разрушения уточняется, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T11:19

2023-06-17T11:19

2023-06-17T11:19

специальная военная операция на украине

херсонская область

новая каховка

каховка

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункта левобережной части Херсонской области, информация о жертвах и разрушения уточняется, сообщает пресс-служба Новокаховского городского округа в Telegram-канале. "Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области" - говорится в сообщении. За последние сутки под удары ствольной артиллерии попали: Новая Каховка, Алешки, Днепряны, Подстепное, Солонцы, Старая Збурьевка, Голая Пристань, Пролетарка, Казачьи Лагеря, Каховка, Кардашинка, Сергеевка, Первомайка. Всего выпущено более ста снарядов. Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.

https://ria.ru/20230615/obstrely-1878267519.html

херсонская область

новая каховка

каховка

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херсонская область , новая каховка, каховка, происшествия