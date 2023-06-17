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Украинские войска обстреляли ДНР - РИА Новости, 17.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:53 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/obstrel-1878845077.html
Украинские войска обстреляли ДНР
Украинские войска обстреляли ДНР - РИА Новости, 17.06.2023
Украинские войска обстреляли ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив в общей сложности 14 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T09:53
2023-06-17T09:53
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив в общей сложности 14 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 07:20 - населенный пункт Орловка - г. Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров ... 08:30 - населенный пункт Кураховка - г. Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров ... 09:05 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230615/obstrely-1878267519.html
донецк
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донецк, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли ДНР

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 14 натовских снарядов по Донецку и Макеевке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив в общей сложности 14 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 07:20 - населенный пункт Орловка - г. Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров ... 08:30 - населенный пункт Кураховка - г. Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров ... 09:05 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Директор департамента информации и печати, Министерство иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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