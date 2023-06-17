https://ria.ru/20230617/nauka-1878822663.html

Учёные РХТУ создали модель для индивидуального расчёта лекарственных спреев

Учёные РХТУ создали модель для индивидуального расчёта лекарственных спреев - РИА Новости, 17.06.2023

Учёные РХТУ создали модель для индивидуального расчёта лекарственных спреев

Учёные РХТУ имени Менделеева разработали методику создания лекарств на основе биополимерных аэрогелей, с её помощью можно будет рассчитывать, как именно лучше... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T03:28

2023-06-17T03:28

2023-06-17T03:28

наука

российский медицинский университет имени н. и. пирогова

российский химико-технологический университет

общество

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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Учёные РХТУ имени Менделеева разработали методику создания лекарств на основе биополимерных аэрогелей, с её помощью можно будет рассчитывать, как именно лучше выполнить лекарственный спрей для его точной доставки в дыхательную систему конкретного человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета. "Ученые РХТУ им. Д.И. Менделеева разработали комплексный подход для создания лекарств и точных систем их доставки на основе биополимерных аэрогелей. Полученные результаты станут основой для разработки принципиально новых назальных систем доставки лекарств, а использование современных методов и материалов позволит обеспечить высокую биодоступность фармацевтических субстанций и заданную фармакокинетику", - говорится в сообщении. Отмечается, что в работе консорциума учёных помимо РХТУ участвовали другие научные и медицинские организации. На данный момент учёные получили фармацевтические композиции с различными препаратами (кломипрамином, мелатонином, пептидом дельта-сна и триптофаном). Планируется расширить спектр, в том числе создать композиций с противовирусными и онкологическими препаратами, а также антибиотиками. Как пояснила заведующая кафедрой химического и фармацевтического инжиниринга РХТУ Наталья Меньшутина, слова которой приводит пресс-служба, биополимерные аэрогели являются эффективным транспортом лекарственных средств в обонятельную область носовой полости, обеспечивают длительное время удерживания на поверхности слизистой оболочки носа, быстрое высвобождение и доставку в кору головного мозга. "Создание сухих спреев позволяет реализовать адресную доставку, уменьшить терапевтическую дозу, и, как следствие, снизить токсический эффект. Кроме того, разработанные биополимерные аэрогели являются перспективными матрицами-носителями для широкого спектра активных фармацевтических субстанций", ― рассказала она. В рамках этого же исследования была разработана информационная система подбора композиции лекарственного средства, которую можно использовать при создании новых лекарств. С её помощью можно получать композиции с целевыми свойствами, что даёт учёным возможность уменьшить количество требуемых экспериментальных исследований и сократить время и затраты на разработку новых композиций. Кроме того, учёные разработали мультимасштабную модель распыления назального спрея и осаждения его частиц с последующей диффузией лекарства в носовой полости. Такой подход можно использовать для подбора параметров распыления в носовую полость твердых и жидких лекарств. Он позволяет заранее выявить наиболее подходящие типы дозирующих распылительных устройств, уточнили в пресс-службе университета. "В перспективе на основе разработанной мультимасштабной модели может быть построена полноценная модель дыхательной системы человека для моделирования распыления как назальных, так и ингаляторных форм для предсказания мест осаждения частиц и осуществления обратного инжиниринга – оптимизации размеров и свойств частиц для наиболее эффективной адресной доставки", – добавила Меньшутина. Учёные РХТУ считают, что полученную модель можно будет также объединять с другими, уже существующими. Например, объединение с моделью инсульта, разработанной в РНИМУ имени Пирогова, позволит прогнозировать необходимые дозы и интервалы введения лекарств при лечении инсульта.

https://ria.ru/20230614/nauka-1877836326.html

https://ria.ru/20230615/nauka-1878030361.html

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российский медицинский университет имени н. и. пирогова, российский химико-технологический университет, общество