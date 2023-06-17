Рейтинг@Mail.ru
Учёные РХТУ создали модель для индивидуального расчёта лекарственных спреев - РИА Новости, 17.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
03:28 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/nauka-1878822663.html
Учёные РХТУ создали модель для индивидуального расчёта лекарственных спреев
Учёные РХТУ создали модель для индивидуального расчёта лекарственных спреев - РИА Новости, 17.06.2023
Учёные РХТУ создали модель для индивидуального расчёта лекарственных спреев
Учёные РХТУ имени Менделеева разработали методику создания лекарств на основе биополимерных аэрогелей, с её помощью можно будет рассчитывать, как именно лучше... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T03:28
2023-06-17T03:28
наука
российский медицинский университет имени н. и. пирогова
российский химико-технологический университет
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/22493/61/224936129_0:44:700:438_1920x0_80_0_0_81e884e3311db1eb54e25b6683424e3d.jpg
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Учёные РХТУ имени Менделеева разработали методику создания лекарств на основе биополимерных аэрогелей, с её помощью можно будет рассчитывать, как именно лучше выполнить лекарственный спрей для его точной доставки в дыхательную систему конкретного человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета. "Ученые РХТУ им. Д.И. Менделеева разработали комплексный подход для создания лекарств и точных систем их доставки на основе биополимерных аэрогелей. Полученные результаты станут основой для разработки принципиально новых назальных систем доставки лекарств, а использование современных методов и материалов позволит обеспечить высокую биодоступность фармацевтических субстанций и заданную фармакокинетику", - говорится в сообщении. Отмечается, что в работе консорциума учёных помимо РХТУ участвовали другие научные и медицинские организации. На данный момент учёные получили фармацевтические композиции с различными препаратами (кломипрамином, мелатонином, пептидом дельта-сна и триптофаном). Планируется расширить спектр, в том числе создать композиций с противовирусными и онкологическими препаратами, а также антибиотиками. Как пояснила заведующая кафедрой химического и фармацевтического инжиниринга РХТУ Наталья Меньшутина, слова которой приводит пресс-служба, биополимерные аэрогели являются эффективным транспортом лекарственных средств в обонятельную область носовой полости, обеспечивают длительное время удерживания на поверхности слизистой оболочки носа, быстрое высвобождение и доставку в кору головного мозга. "Создание сухих спреев позволяет реализовать адресную доставку, уменьшить терапевтическую дозу, и, как следствие, снизить токсический эффект. Кроме того, разработанные биополимерные аэрогели являются перспективными матрицами-носителями для широкого спектра активных фармацевтических субстанций", ― рассказала она. В рамках этого же исследования была разработана информационная система подбора композиции лекарственного средства, которую можно использовать при создании новых лекарств. С её помощью можно получать композиции с целевыми свойствами, что даёт учёным возможность уменьшить количество требуемых экспериментальных исследований и сократить время и затраты на разработку новых композиций. Кроме того, учёные разработали мультимасштабную модель распыления назального спрея и осаждения его частиц с последующей диффузией лекарства в носовой полости. Такой подход можно использовать для подбора параметров распыления в носовую полость твердых и жидких лекарств. Он позволяет заранее выявить наиболее подходящие типы дозирующих распылительных устройств, уточнили в пресс-службе университета. "В перспективе на основе разработанной мультимасштабной модели может быть построена полноценная модель дыхательной системы человека для моделирования распыления как назальных, так и ингаляторных форм для предсказания мест осаждения частиц и осуществления обратного инжиниринга – оптимизации размеров и свойств частиц для наиболее эффективной адресной доставки", – добавила Меньшутина. Учёные РХТУ считают, что полученную модель можно будет также объединять с другими, уже существующими. Например, объединение с моделью инсульта, разработанной в РНИМУ имени Пирогова, позволит прогнозировать необходимые дозы и интервалы введения лекарств при лечении инсульта.
https://ria.ru/20230614/nauka-1877836326.html
https://ria.ru/20230615/nauka-1878030361.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/22493/61/224936129_0:0:584:438_1920x0_80_0_0_23ef238515513620e982e46d0eeea52b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российский медицинский университет имени н. и. пирогова, российский химико-технологический университет, общество
Наука, Российский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, Российский химико-технологический университет, Общество
Учёные РХТУ создали модель для индивидуального расчёта лекарственных спреев

Учёные РХТУ разработали модель для индивидуального расчёта лекарственных спреев

© Фото : Мария РоговаРХТУ. Химия
РХТУ. Химия - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© Фото : Мария Рогова
РХТУ. Химия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Учёные РХТУ имени Менделеева разработали методику создания лекарств на основе биополимерных аэрогелей, с её помощью можно будет рассчитывать, как именно лучше выполнить лекарственный спрей для его точной доставки в дыхательную систему конкретного человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.
«
"Ученые РХТУ им. Д.И. Менделеева разработали комплексный подход для создания лекарств и точных систем их доставки на основе биополимерных аэрогелей. Полученные результаты станут основой для разработки принципиально новых назальных систем доставки лекарств, а использование современных методов и материалов позволит обеспечить высокую биодоступность фармацевтических субстанций и заданную фармакокинетику", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в работе консорциума учёных помимо РХТУ участвовали другие научные и медицинские организации. На данный момент учёные получили фармацевтические композиции с различными препаратами (кломипрамином, мелатонином, пептидом дельта-сна и триптофаном). Планируется расширить спектр, в том числе создать композиций с противовирусными и онкологическими препаратами, а также антибиотиками.
Как пояснила заведующая кафедрой химического и фармацевтического инжиниринга РХТУ Наталья Меньшутина, слова которой приводит пресс-служба, биополимерные аэрогели являются эффективным транспортом лекарственных средств в обонятельную область носовой полости, обеспечивают длительное время удерживания на поверхности слизистой оболочки носа, быстрое высвобождение и доставку в кору головного мозга.
"Создание сухих спреев позволяет реализовать адресную доставку, уменьшить терапевтическую дозу, и, как следствие, снизить токсический эффект. Кроме того, разработанные биополимерные аэрогели являются перспективными матрицами-носителями для широкого спектра активных фармацевтических субстанций", ― рассказала она.
В рамках этого же исследования была разработана информационная система подбора композиции лекарственного средства, которую можно использовать при создании новых лекарств. С её помощью можно получать композиции с целевыми свойствами, что даёт учёным возможность уменьшить количество требуемых экспериментальных исследований и сократить время и затраты на разработку новых композиций.
Иллюстрация раковой клетки и лимфоцитов - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
В России начинаются испытания прибора, убивающего опухоль ультразвуком
14 июня, 07:00
Кроме того, учёные разработали мультимасштабную модель распыления назального спрея и осаждения его частиц с последующей диффузией лекарства в носовой полости. Такой подход можно использовать для подбора параметров распыления в носовую полость твердых и жидких лекарств. Он позволяет заранее выявить наиболее подходящие типы дозирующих распылительных устройств, уточнили в пресс-службе университета.
"В перспективе на основе разработанной мультимасштабной модели может быть построена полноценная модель дыхательной системы человека для моделирования распыления как назальных, так и ингаляторных форм для предсказания мест осаждения частиц и осуществления обратного инжиниринга – оптимизации размеров и свойств частиц для наиболее эффективной адресной доставки", – добавила Меньшутина.
Учёные РХТУ считают, что полученную модель можно будет также объединять с другими, уже существующими. Например, объединение с моделью инсульта, разработанной в РНИМУ имени Пирогова, позволит прогнозировать необходимые дозы и интервалы введения лекарств при лечении инсульта.
Живые клетки организма - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
В России создают инструмент для изучения препаратов с двойным действием
15 июня, 05:00
 
НаукаРоссийский медицинский университет имени Н. И. ПироговаРоссийский химико-технологический университетОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала