https://ria.ru/20230617/nato-1878928386.html

Байден заявил, что Украина сможет соответствовать стандартам НАТО

Байден заявил, что Украина сможет соответствовать стандартам НАТО - РИА Новости, 17.06.2023

Байден заявил, что Украина сможет соответствовать стандартам НАТО

Президент США Джо Байден заявил, что, хотя на Украине стоит вопрос коррупции, Киев сможет соответствовать стандартам для вступления в НАТО. РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T20:50

2023-06-17T20:50

2023-06-17T20:50

в мире

украина

сша

киев

джо байден

нато

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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что, хотя на Украине стоит вопрос коррупции, Киев сможет соответствовать стандартам для вступления в НАТО. "Я думаю, они сделали все для демонстрации способности координироваться в военном плане, но стоят вопросы о том, защищена ли их система, не коррумпирована ли она. Соответствует ли она всем стандартам, которых достигли остальные члены НАТО. Думаю, они могут и будут. Но это (вступление в НАТО - ред.) не происходит автоматически", - заявил Байден журналистам.

https://ria.ru/20230617/nato-1878886428.html

украина

сша

киев

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, украина, сша, киев, джо байден, нато