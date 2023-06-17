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Байден заявил, что Украина сможет соответствовать стандартам НАТО - РИА Новости, 17.06.2023
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20:50 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/nato-1878928386.html
Байден заявил, что Украина сможет соответствовать стандартам НАТО
Байден заявил, что Украина сможет соответствовать стандартам НАТО - РИА Новости, 17.06.2023
Байден заявил, что Украина сможет соответствовать стандартам НАТО
Президент США Джо Байден заявил, что, хотя на Украине стоит вопрос коррупции, Киев сможет соответствовать стандартам для вступления в НАТО. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T20:50
2023-06-17T20:50
в мире
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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что, хотя на Украине стоит вопрос коррупции, Киев сможет соответствовать стандартам для вступления в НАТО. "Я думаю, они сделали все для демонстрации способности координироваться в военном плане, но стоят вопросы о том, защищена ли их система, не коррумпирована ли она. Соответствует ли она всем стандартам, которых достигли остальные члены НАТО. Думаю, они могут и будут. Но это (вступление в НАТО - ред.) не происходит автоматически", - заявил Байден журналистам.
https://ria.ru/20230617/nato-1878886428.html
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в мире, украина, сша, киев, джо байден, нато
В мире, Украина, США, Киев, Джо Байден, НАТО
Байден заявил, что Украина сможет соответствовать стандартам НАТО

Байден: Украина может соответствовать стандартам НАТО, но вступление не идет автоматически

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что, хотя на Украине стоит вопрос коррупции, Киев сможет соответствовать стандартам для вступления в НАТО.
"Я думаю, они сделали все для демонстрации способности координироваться в военном плане, но стоят вопросы о том, защищена ли их система, не коррумпирована ли она. Соответствует ли она всем стандартам, которых достигли остальные члены НАТО. Думаю, они могут и будут. Но это (вступление в НАТО - ред.) не происходит автоматически", - заявил Байден журналистам.
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