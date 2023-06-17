https://ria.ru/20230617/nato-1878823599.html

В США просочилась информация о том, как НАТО "кинет" Украину уже в июле

В США просочилась информация о том, как НАТО "кинет" Украину уже в июле - РИА Новости, 17.06.2023

В США просочилась информация о том, как НАТО "кинет" Украину уже в июле

Встреча западных союзников в июле не принесет Украине хороших новостей и фактически оставит Киев с пустыми руками, написала обозреватель Foreign Policy Анчал... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T03:55

2023-06-17T03:55

2023-06-17T03:58

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украина

нато

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Встреча западных союзников в июле не принесет Украине хороших новостей и фактически оставит Киев с пустыми руками, написала обозреватель Foreign Policy Анчал Вохра."Foreign Policy стало известно, что Украину не пригласят вступить в НАТО на ежегодном саммите альянса в следующем месяце в Вильнюсе в Литве. <…> Киеву даже не обозначат временные рамки", — заявила она.Как отметила журналистка, в Брюсселе ходят слухи о том, что нежелание принимать Украину в состав Североатлантического альянса связано с рисками эскалации в противостоянии с Россией."Существует явное ощущение, что крупные члены НАТО по-прежнему предпочитают действовать осторожно. <…> Судя по всему, среди стран блока, включая даже некоторые балтийские государства, существует широкий консенсус в отношении того, чтобы отложить приглашение к полноправному членству", — добавила обозреватель.Ранее МИД Украины заявлял, что Киев не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, намеченное на 11 — 12 июля, кроме приглашения вступить в альянс.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, нато, вильнюс