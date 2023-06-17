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В США просочилась информация о том, как НАТО "кинет" Украину уже в июле - РИА Новости, 17.06.2023
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03:55 17.06.2023 (обновлено: 03:58 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/nato-1878823599.html
В США просочилась информация о том, как НАТО "кинет" Украину уже в июле
В США просочилась информация о том, как НАТО "кинет" Украину уже в июле - РИА Новости, 17.06.2023
В США просочилась информация о том, как НАТО "кинет" Украину уже в июле
Встреча западных союзников в июле не принесет Украине хороших новостей и фактически оставит Киев с пустыми руками, написала обозреватель Foreign Policy Анчал... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T03:55
2023-06-17T03:58
в мире
украина
нато
вильнюс
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Встреча западных союзников в июле не принесет Украине хороших новостей и фактически оставит Киев с пустыми руками, написала обозреватель Foreign Policy Анчал Вохра."Foreign Policy стало известно, что Украину не пригласят вступить в НАТО на ежегодном саммите альянса в следующем месяце в Вильнюсе в Литве. &lt;…&gt; Киеву даже не обозначат временные рамки", — заявила она.Как отметила журналистка, в Брюсселе ходят слухи о том, что нежелание принимать Украину в состав Североатлантического альянса связано с рисками эскалации в противостоянии с Россией."Существует явное ощущение, что крупные члены НАТО по-прежнему предпочитают действовать осторожно. &lt;…&gt; Судя по всему, среди стран блока, включая даже некоторые балтийские государства, существует широкий консенсус в отношении того, чтобы отложить приглашение к полноправному членству", — добавила обозреватель.Ранее МИД Украины заявлял, что Киев не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, намеченное на 11 — 12 июля, кроме приглашения вступить в альянс.
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в мире, украина, нато, вильнюс
В мире, Украина, НАТО, Вильнюс
В США просочилась информация о том, как НАТО "кинет" Украину уже в июле

Foreign Policy: НАТО не станет приглашать Украину вступить в альянс на саммите в Вильнюсе

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО
Флаги стран — участниц НАТО - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Встреча западных союзников в июле не принесет Украине хороших новостей и фактически оставит Киев с пустыми руками, написала обозреватель Foreign Policy Анчал Вохра.
«
"Foreign Policy стало известно, что Украину не пригласят вступить в НАТО на ежегодном саммите альянса в следующем месяце в Вильнюсе в Литве. <…> Киеву даже не обозначат временные рамки", — заявила она.
Как отметила журналистка, в Брюсселе ходят слухи о том, что нежелание принимать Украину в состав Североатлантического альянса связано с рисками эскалации в противостоянии с Россией.
"Существует явное ощущение, что крупные члены НАТО по-прежнему предпочитают действовать осторожно. <…> Судя по всему, среди стран блока, включая даже некоторые балтийские государства, существует широкий консенсус в отношении того, чтобы отложить приглашение к полноправному членству", — добавила обозреватель.
Ранее МИД Украины заявлял, что Киев не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, намеченное на 11 — 12 июля, кроме приглашения вступить в альянс.
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
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