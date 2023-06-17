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В США просочилась информация о том, как НАТО "кинет" Украину уже в июле
В США просочилась информация о том, как НАТО "кинет" Украину уже в июле - РИА Новости, 17.06.2023
В США просочилась информация о том, как НАТО "кинет" Украину уже в июле
Встреча западных союзников в июле не принесет Украине хороших новостей и фактически оставит Киев с пустыми руками, написала обозреватель Foreign Policy Анчал... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T03:55
2023-06-17T03:55
2023-06-17T03:58
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Встреча западных союзников в июле не принесет Украине хороших новостей и фактически оставит Киев с пустыми руками, написала обозреватель Foreign Policy Анчал Вохра."Foreign Policy стало известно, что Украину не пригласят вступить в НАТО на ежегодном саммите альянса в следующем месяце в Вильнюсе в Литве. <…> Киеву даже не обозначат временные рамки", — заявила она.Как отметила журналистка, в Брюсселе ходят слухи о том, что нежелание принимать Украину в состав Североатлантического альянса связано с рисками эскалации в противостоянии с Россией."Существует явное ощущение, что крупные члены НАТО по-прежнему предпочитают действовать осторожно. <…> Судя по всему, среди стран блока, включая даже некоторые балтийские государства, существует широкий консенсус в отношении того, чтобы отложить приглашение к полноправному членству", — добавила обозреватель.Ранее МИД Украины заявлял, что Киев не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, намеченное на 11 — 12 июля, кроме приглашения вступить в альянс.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, нато, вильнюс
В мире, Украина, НАТО, Вильнюс
В США просочилась информация о том, как НАТО "кинет" Украину уже в июле
Foreign Policy: НАТО не станет приглашать Украину вступить в альянс на саммите в Вильнюсе