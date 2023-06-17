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Высокая цена победы над Россией: НАТО вошла в режим самоуничтожения

Высокая цена победы над Россией: НАТО вошла в режим самоуничтожения - РИА Новости, 17.06.2023

Высокая цена победы над Россией: НАТО вошла в режим самоуничтожения

Нынешняя встреча контактной группы по Украине, а затем заседание глав оборонных ведомств стран — членов Северо-Атлантического альянса отдавали литературщиной и... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T08:00

2023-06-17T08:00

2023-06-17T08:00

специальная военная операция на украине

аналитика

россия

украина

брюссель

ллойд остин

марк милли

нато

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Нынешняя встреча контактной группы по Украине, а затем заседание глав оборонных ведомств стран — членов Северо-Атлантического альянса отдавали литературщиной и заставляли вспомнить классику. Хлестаковым был генерал Марк Милли, а Воландом, устроившим сеанс варьете для сильно обедневших европейцев, — шеф Пентагона Ллойд Остин.В сообщениях для прессы звучали исключительно победные нотки. "Подготовлены десятки тысяч солдат и офицеров в соответствии со стандартами НАТО", "никогда политическая и военная поддержка Украины не была такой глубокой и консолидированной", "наша цель — победа над Россией".То, что бодрый марш сопровождался фейерверком горящих "Леопардов" и "Брэдли", ораторов не смущало. Потому что одно дело говорить под камеры "о стандартах подготовки НАТО", и совершенно другое — реально готовить по действующим стандартам украинский армейский персонал.Стандарты эти такие.Наиболее боеспособные армейские части — как правило, морпехи. Записавшихся туда (добровольно, по жирному контракту, с массой выплат и страховок) американцев готовят к боестолкновениям следующим образом. Вначале — просто обучение, и это от года до полутора лет. Потом — слаживание подразделений, что занимает несколько месяцев. Но и это еще не все: пока американские военачальники не сочтут возможным использовать морпехов в условиях интенсивной баталии, есть еще один период, занимающий полгода. То есть с уже опытных и тренированных, слаженных и спаянных еще полгода сдирают шкуру многочасовыми занятиями. И только после этого отправляют туда, где стреляют боевыми патронами, сбрасывают настоящие бомбы, а не муляжи, артиллерия работает так, что рвутся барабанные перепонки даже у самых крепких.Если принимать слова, сказанные председателем Объединенного комитета начальников штабов за чистую монету, то получается, что подготовка кадрового состава ВСУ по стандартам НАТО началась два с половиной года назад. При этом готовили тех, кто уже имел за спиной солидный опыт боевых действий.Если принимать слова как послание российскому Министерству обороны, то там для генерала Милли уже имеются плохие новости. Подготовленные "по стандартам НАТО" батальоны не имеют прикрытия с воздуха, у них отсутствуют средства, позволяющие засекать самолеты и вертолеты. А также со снарядами для артприкрытия и аптподготовки как-то не очень. Независимые эксперты утверждают, что в зоне СВО Россия за день тратит снарядов столько, сколько натовская промышленность производит за месяц.Что касается степени компетентности армейского персонала ВСУ, подготовленного по "стандартам НАТО", то цифры потерь, которые приводятся, заставляют сомневаться, что такие стандарты в принципе существуют. Называют соотношение десять к одному. Это не Кремль озвучил, а находящийся в отставке сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон. Тот же Джонсон подчеркивает: при наступлении потери всегда выше у той стороны, что идет вперед, но согласно натовским (сиречь американским) стандартам ведения боевых действий это соотношение не может быть больше, чем четыре к одному.Бравурные ноты, которые слышались из Брюсселя, диссонируют с тем, что пишут даже в таком лояльном атлантистам издании, как Politico. Ситуация настолько серьезна для Запада, что за перо взялся сам Джейми Деттмер, редактор отдела колумнистики. Зачин статьи: "войны не всегда идут по плану, разработанному политиками". Иными словами, происходящее с широко анонсированным наступлением пошло не так, не туда — и вряд ли ситуация улучшится, если брать в расчет, что время работает против не только всего коллективного Запада и против НАТО, но и против каждой страны, которая в той или иной степени вступила в антироссийскую коалицию. У кого-то выборы на носу, у кого-то рецессия, кому-то не хватает энергоносителей, у кого-то бюджетные дыры такие, что их нельзя ни скрыть, ни залатать.При этом на стороне России — фактор времени, фактор наличия бесперебойной работы ВПК, фактор тренированной и подготовленной армии. Этот называют военным и политическим оперативным простором.Кстати, у генерала Милли истекает срок полномочий осенью, он, как Хлестаков, исчезнет как мираж в пустыне. Полномочия Ллойда Остина зависят от Байдена. В результате может оказаться, что варьете с "полным разоблачением злостной российской агрессии" разденет донага всю верхушку атлантистов и кооптированный европейский истеблишмент. Так что нам предстоит стать свидетелями бегства почище того, что было в аэропорту Кабула.НАТО, сама себя раздирающая в клочья, — зрелище и захватывающее, и поучительное.

https://ria.ru/20230616/politika-1878484936.html

https://ria.ru/20230614/ukraina-1877916653.html

https://ria.ru/20230610/soros-1877329626.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, россия, украина, брюссель, ллойд остин, марк милли, нато, вооруженные силы украины, министерство обороны сша