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Глава делового совета высказался о скором запуске рейсов из России в Мьянму - РИА Новости, 17.06.2023
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16:18 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/myanma-1878896702.html
Глава делового совета высказался о скором запуске рейсов из России в Мьянму
Глава делового совета высказался о скором запуске рейсов из России в Мьянму - РИА Новости, 17.06.2023
Глава делового совета высказался о скором запуске рейсов из России в Мьянму
Запуск прямых авиарейсов в Мьянму в скором времени приведет к взаимному росту турпотоков, российские авиаперевозчики должны брать пример со своих мьянманских... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T16:18
2023-06-17T16:18
пмэф-2023
россия
мьянма
янгон (город)
новости - туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Запуск прямых авиарейсов в Мьянму в скором времени приведет к взаимному росту турпотоков, российские авиаперевозчики должны брать пример со своих мьянманских коллег, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 председатель Делового совета "Россия-АСЕАН" Иван Поляков. Ранее союзный министр внешнеэкономических связей Мьянмы Кан Зо сказал РИА Новости, что первый прямой рейс между Россией и Мьянмой будет запущен в июле этого года, он будет выполняться один раз в неделю из Янгона и Мандалая в Москву и Новосибирск. "Нет никаких сомнений в важности наличия прямого авиасообщения между двумя странами, когда речь идёт о развитии туризма. Удобство пассажиров и возможность быстро добраться до места назначения являются ключевыми элементами в принятии туристами решения о выборе того или иного направления для отдыха. Я убежден, что решение об открытии прямых рейсов окажет самое позитивное влияние на рост туристических потоков из России в Мьянму, и, возможно, из Мьянмы в Россию", - заявил Поляков агентству. Он добавил, что крайне удивлен недостаточной активностью российских авиаперевозчиков в отношении рейсов в страны АСЕАН. "В общем-то не секрет, что направления Юго-Восточной Азии стратегически, политически и экономически очень важны для России. Прежде всего, мне кажется, что было бы правильно транспортным властям России и национальным авиаперевозчикам подумать о том, чтобы параллельно с Мьянмой запустить рейсы по тем или иным маршрутам в регионе", - пояснил председатель Делового совета "Россия-АСЕАН". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230615/myanma-1878259170.html
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россия, мьянма, янгон (город), новости - туризм
ПМЭФ-2023, Россия, Мьянма, Янгон (город), Новости - Туризм
Глава делового совета высказался о скором запуске рейсов из России в Мьянму

Глава делового совета: запуск рейсов из России в Мьянму вызовет взаимный рост турпотоков

© iStock.com / MurmakovaПляж Нгве Саунг в Мьянме
Пляж Нгве Саунг в Мьянме - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© iStock.com / Murmakova
Пляж Нгве Саунг в Мьянме. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Запуск прямых авиарейсов в Мьянму в скором времени приведет к взаимному росту турпотоков, российские авиаперевозчики должны брать пример со своих мьянманских коллег, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 председатель Делового совета "Россия-АСЕАН" Иван Поляков.
Ранее союзный министр внешнеэкономических связей Мьянмы Кан Зо сказал РИА Новости, что первый прямой рейс между Россией и Мьянмой будет запущен в июле этого года, он будет выполняться один раз в неделю из Янгона и Мандалая в Москву и Новосибирск.
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"Нет никаких сомнений в важности наличия прямого авиасообщения между двумя странами, когда речь идёт о развитии туризма. Удобство пассажиров и возможность быстро добраться до места назначения являются ключевыми элементами в принятии туристами решения о выборе того или иного направления для отдыха. Я убежден, что решение об открытии прямых рейсов окажет самое позитивное влияние на рост туристических потоков из России в Мьянму, и, возможно, из Мьянмы в Россию", - заявил Поляков агентству.
Он добавил, что крайне удивлен недостаточной активностью российских авиаперевозчиков в отношении рейсов в страны АСЕАН.
"В общем-то не секрет, что направления Юго-Восточной Азии стратегически, политически и экономически очень важны для России. Прежде всего, мне кажется, что было бы правильно транспортным властям России и национальным авиаперевозчикам подумать о том, чтобы параллельно с Мьянмой запустить рейсы по тем или иным маршрутам в регионе", - пояснил председатель Делового совета "Россия-АСЕАН".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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