https://ria.ru/20230617/myanma-1878896702.html

Глава делового совета высказался о скором запуске рейсов из России в Мьянму

Глава делового совета высказался о скором запуске рейсов из России в Мьянму - РИА Новости, 17.06.2023

Глава делового совета высказался о скором запуске рейсов из России в Мьянму

Запуск прямых авиарейсов в Мьянму в скором времени приведет к взаимному росту турпотоков, российские авиаперевозчики должны брать пример со своих мьянманских... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T16:18

2023-06-17T16:18

2023-06-17T16:18

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Запуск прямых авиарейсов в Мьянму в скором времени приведет к взаимному росту турпотоков, российские авиаперевозчики должны брать пример со своих мьянманских коллег, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 председатель Делового совета "Россия-АСЕАН" Иван Поляков. Ранее союзный министр внешнеэкономических связей Мьянмы Кан Зо сказал РИА Новости, что первый прямой рейс между Россией и Мьянмой будет запущен в июле этого года, он будет выполняться один раз в неделю из Янгона и Мандалая в Москву и Новосибирск. "Нет никаких сомнений в важности наличия прямого авиасообщения между двумя странами, когда речь идёт о развитии туризма. Удобство пассажиров и возможность быстро добраться до места назначения являются ключевыми элементами в принятии туристами решения о выборе того или иного направления для отдыха. Я убежден, что решение об открытии прямых рейсов окажет самое позитивное влияние на рост туристических потоков из России в Мьянму, и, возможно, из Мьянмы в Россию", - заявил Поляков агентству. Он добавил, что крайне удивлен недостаточной активностью российских авиаперевозчиков в отношении рейсов в страны АСЕАН. "В общем-то не секрет, что направления Юго-Восточной Азии стратегически, политически и экономически очень важны для России. Прежде всего, мне кажется, что было бы правильно транспортным властям России и национальным авиаперевозчикам подумать о том, чтобы параллельно с Мьянмой запустить рейсы по тем или иным маршрутам в регионе", - пояснил председатель Делового совета "Россия-АСЕАН". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/myanma-1878259170.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, мьянма, янгон (город), новости - туризм