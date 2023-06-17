https://ria.ru/20230617/most-1878896092.html

Яблоновский мост через реку Кубань открыли

Яблоновский мост через реку Кубань открыли - РИА Новости, 17.06.2023

Яблоновский мост через реку Кубань открыли

Запущено движение по дублеру Яблоновского моста через реку Кубань, соединяющему Краснодар и Тахтамукайский район Адыгеи, сообщил губернатор Краснодарского края... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T16:08

2023-06-17T16:08

2023-06-17T16:08

краснодарский край

краснодар

тахтамукайский район

вениамин кондратьев

россия

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КРАСНОДАР, 17 июн – РИА Новости. Запущено движение по дублеру Яблоновского моста через реку Кубань, соединяющему Краснодар и Тахтамукайский район Адыгеи, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале. Объект возводился в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Первоначально завершить все работы планировалось в 2024 году, но летом 2021 года на уровне правительства РФ было решено скорректировать схему финансирования, что позволило сдвинуть сроки сдачи объекта на 1 ноября 2023 года. "Еще один важный дорожный объект открыли раньше срока. Сегодня в Краснодаре запустили новый Яблоновский мост… Это важная дорога для жителей и гостей нашего края. По ней ежедневно проезжают тысячи автомобилей. Новый мост значительно снизит вероятность заторов на выезде из краевого центра, в том числе в сторону побережья", - написал Кондратьев. В краевом минтрансе отмечают, что движение по Яблоновскому мосту на данный момент запущено по двум полосам из четырех. Дублер заменит Яблоновский мост, который соединяет Тахтамукайский район Адыгеи и Краснодар и находится в ветхом состоянии. Помимо того, что он соединяет два региона РФ, через него проходит выход к трассам в направлении Черного моря. Длина нового моста составляет 500 метров, он будет иметь по две полосы в каждом направлении, тротуар и велосипедную дорожку. Ныне действующий Яблоновский мост построен в 1954 году, он признан аварийным, движение грузовых автомобилей и автобусов по нему запрещено.

https://ria.ru/20221223/most-1840821987.html

https://ria.ru/20221123/kitay-1833603944.html

краснодар

тахтамукайский район

россия

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краснодар, тахтамукайский район, вениамин кондратьев, россия