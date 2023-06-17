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Владимир Ефимов: в Москве создан ESG-индекс городов и регионов ЕАЭС - РИА Новости, 17.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
12:05 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/moskva-1878858418.html
Владимир Ефимов: в Москве создан ESG-индекс городов и регионов ЕАЭС
Владимир Ефимов: в Москве создан ESG-индекс городов и регионов ЕАЭС - РИА Новости, 17.06.2023
Владимир Ефимов: в Москве создан ESG-индекс городов и регионов ЕАЭС
Правительство Москвы и Национальное рейтинговое агентство (НРА) совместно подготовили ESG-рэнкинг 23 регионов и крупнейших городов стран ЕАЭС, который будет... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T12:05
2023-06-17T12:05
пмэф-2023
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
владислав овчинский
евразийский экономический союз
россия
белоруссия
экономика
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Правительство Москвы и Национальное рейтинговое агентство (НРА) совместно подготовили ESG-рэнкинг 23 регионов и крупнейших городов стран ЕАЭС, который будет представлен на сайте НРА, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023.Выборка включает шесть регионов РФ, по семь регионов Белоруссии и Казахстана, два региона Кыргызстана и один регион Армении. Место в рэнкинге определялось по 45 показателям, сгруппированным по тематическим блокам.Как сообщил на ПМЭФ Владислав Овчинский, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, принимавшего участие в составлении рэнкинга, это мероприятие позволит привлечь дополнительное внимание к инвестпотенциалу регионов, поможет обратить внимание на узкие места и наладить обмен лучшими практиками по достижению целей устойчивого развития (ЦУР).Что касается Москвы, то, по словам Ефимова, российская столица уже реализовала шесть из 17 ЦУР и продолжает реализовывать проекты устойчивого развития, в частности, пилотный проект с ВЭБ.РФ по достижению ЦУР в моногородах, а также система оценки инфраструктурных проектов IRIIS.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, евразийский экономический союз, россия, белоруссия, экономика
ПМЭФ-2023, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владислав Овчинский, Евразийский экономический союз, Россия, Белоруссия, Экономика

Владимир Ефимов: в Москве создан ESG-индекс городов и регионов ЕАЭС

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Правительство Москвы и Национальное рейтинговое агентство (НРА) совместно подготовили ESG-рэнкинг 23 регионов и крупнейших городов стран ЕАЭС, который будет представлен на сайте НРА, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023.
Выборка включает шесть регионов РФ, по семь регионов Белоруссии и Казахстана, два региона Кыргызстана и один регион Армении. Место в рэнкинге определялось по 45 показателям, сгруппированным по тематическим блокам.
Как сообщил на ПМЭФ Владислав Овчинский, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, принимавшего участие в составлении рэнкинга, это мероприятие позволит привлечь дополнительное внимание к инвестпотенциалу регионов, поможет обратить внимание на узкие места и наладить обмен лучшими практиками по достижению целей устойчивого развития (ЦУР).
Что касается Москвы, то, по словам Ефимова, российская столица уже реализовала шесть из 17 ЦУР и продолжает реализовывать проекты устойчивого развития, в частности, пилотный проект с ВЭБ.РФ по достижению ЦУР в моногородах, а также система оценки инфраструктурных проектов IRIIS.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
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ПМЭФ-2023МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Владислав ОвчинскийЕвразийский экономический союзРоссияБелоруссияЭкономика
 
 
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