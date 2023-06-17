https://ria.ru/20230617/moskva-1878858418.html

Владимир Ефимов: в Москве создан ESG-индекс городов и регионов ЕАЭС

Владимир Ефимов: в Москве создан ESG-индекс городов и регионов ЕАЭС - РИА Новости, 17.06.2023

Владимир Ефимов: в Москве создан ESG-индекс городов и регионов ЕАЭС

Правительство Москвы и Национальное рейтинговое агентство (НРА) совместно подготовили ESG-рэнкинг 23 регионов и крупнейших городов стран ЕАЭС, который будет... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T12:05

2023-06-17T12:05

2023-06-17T12:05

пмэф-2023

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

владислав овчинский

евразийский экономический союз

россия

белоруссия

экономика

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Правительство Москвы и Национальное рейтинговое агентство (НРА) совместно подготовили ESG-рэнкинг 23 регионов и крупнейших городов стран ЕАЭС, который будет представлен на сайте НРА, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023.Выборка включает шесть регионов РФ, по семь регионов Белоруссии и Казахстана, два региона Кыргызстана и один регион Армении. Место в рэнкинге определялось по 45 показателям, сгруппированным по тематическим блокам.Как сообщил на ПМЭФ Владислав Овчинский, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, принимавшего участие в составлении рэнкинга, это мероприятие позволит привлечь дополнительное внимание к инвестпотенциалу регионов, поможет обратить внимание на узкие места и наладить обмен лучшими практиками по достижению целей устойчивого развития (ЦУР).Что касается Москвы, то, по словам Ефимова, российская столица уже реализовала шесть из 17 ЦУР и продолжает реализовывать проекты устойчивого развития, в частности, пилотный проект с ВЭБ.РФ по достижению ЦУР в моногородах, а также система оценки инфраструктурных проектов IRIIS.

https://ria.ru/20230617/moskva-1878852236.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, евразийский экономический союз, россия, белоруссия, экономика