Владимир Ефимов: в Москве создан ESG-индекс городов и регионов ЕАЭС
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Правительство Москвы и Национальное рейтинговое агентство (НРА) совместно подготовили ESG-рэнкинг 23 регионов и крупнейших городов стран ЕАЭС, который будет представлен на сайте НРА, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023.
Выборка включает шесть регионов РФ, по семь регионов Белоруссии и Казахстана, два региона Кыргызстана и один регион Армении. Место в рэнкинге определялось по 45 показателям, сгруппированным по тематическим блокам.
Как сообщил на ПМЭФ Владислав Овчинский, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, принимавшего участие в составлении рэнкинга, это мероприятие позволит привлечь дополнительное внимание к инвестпотенциалу регионов, поможет обратить внимание на узкие места и наладить обмен лучшими практиками по достижению целей устойчивого развития (ЦУР).
Что касается Москвы, то, по словам Ефимова, российская столица уже реализовала шесть из 17 ЦУР и продолжает реализовывать проекты устойчивого развития, в частности, пилотный проект с ВЭБ.РФ по достижению ЦУР в моногородах, а также система оценки инфраструктурных проектов IRIIS.