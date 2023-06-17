https://ria.ru/20230617/moskva-1878855642.html

Спасатели усилили контроль безопасности на Москве-реке из-за жары

Спасатели усилили контроль безопасности на Москве-реке из-за жары - РИА Новости, 17.06.2023

Спасатели усилили контроль безопасности на Москве-реке из-за жары

Столичные спасатели непрерывно патрулируют водные акватории из-за установившейся жары, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T11:46

2023-06-17T11:46

2023-06-17T11:46

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Столичные спасатели непрерывно патрулируют водные акватории из-за установившейся жары, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Согласно прогнозу синоптиков, в период до 21 июня включительно максимальная температура воздуха в дневные часы может достигать плюс 30 градусов. В связи с этим в разы выросло число отдыхающих у воды, поэтому спасатели приступили к усиленному патрулированию на современных катерах всей акватории Москвы-реки и внутренних водоемов", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что безопасность в местах отдыха обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. "Спасатели патрулируют и береговую линию пешим порядком, беседуют с отдыхающими, напоминая им правила безопасности, выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Под постоянным контролем находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище, столичные пруды", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства еще раз призвал москвичей неукоснительно соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды, купаться только в разрешенных местах и не оставлять без присмотра детей.

https://realty.ria.ru/20230426/spasateli-1867637137.html

москва

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На дне. Что делают водолазы в Москве-реке? Электросамокаты, велосипеды и сумки с деньгами: водолазы-спасатели очищают дно московских водоемов перед началом купального сезона и призывают москвичей к ответственному отношению к экологии любимого города. 2023-06-17T11:46 true PT2M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков