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Ефимов: более 20% инвестиций в основной капитал в РФ пришлось на Москву - РИА Новости, 17.06.2023
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11:10 17.06.2023 (обновлено: 12:11 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/moskva-1878852236.html
Ефимов: более 20% инвестиций в основной капитал в РФ пришлось на Москву
Ефимов: более 20% инвестиций в основной капитал в РФ пришлось на Москву - РИА Новости, 17.06.2023
Ефимов: более 20% инвестиций в основной капитал в РФ пришлось на Москву
Доля Москвы в общем показателе инвестиций в основной капитал в РФ России с 2018 по 2022 год выросла на 7,2 процентных пункта, в минувшем году она достигла... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T11:10
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москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Доля Москвы в общем показателе инвестиций в основной капитал в РФ России с 2018 по 2022 год выросла на 7,2 процентных пункта, в минувшем году она достигла 21,2%, сообщил в рамках ПМЭФ заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.По его словам, по итогам 2022 года инвестиции в основной капитал Москвы превысили 5,9 триллиона рублей - на 2,2% больше в сопоставимых ценах по сравнению с прошлогодними показателями. Ефимов связывает рост инвестиций не только с объемным рынком сбыта и высокой покупательской способностью в столице, но и с льготными условиями, которые московское правительство предлагает предпринимателям для начала и расширения своего дела.Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский уточнил, что из общего количества инвестиций по итогам прошлого года около 4,4 триллиона рублей вложил крупный и средний бизнес. Эти средства были направлены на строительство нежилых зданий, благоустройство, приобретение машин и оборудования.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: более 20% инвестиций в основной капитал в РФ пришлось на Москву

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Доля Москвы в общем показателе инвестиций в основной капитал в РФ России с 2018 по 2022 год выросла на 7,2 процентных пункта, в минувшем году она достигла 21,2%, сообщил в рамках ПМЭФ заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, по итогам 2022 года инвестиции в основной капитал Москвы превысили 5,9 триллиона рублей - на 2,2% больше в сопоставимых ценах по сравнению с прошлогодними показателями. Ефимов связывает рост инвестиций не только с объемным рынком сбыта и высокой покупательской способностью в столице, но и с льготными условиями, которые московское правительство предлагает предпринимателям для начала и расширения своего дела.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский уточнил, что из общего количества инвестиций по итогам прошлого года около 4,4 триллиона рублей вложил крупный и средний бизнес. Эти средства были направлены на строительство нежилых зданий, благоустройство, приобретение машин и оборудования.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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