https://ria.ru/20230617/moskva-1878852236.html

Ефимов: более 20% инвестиций в основной капитал в РФ пришлось на Москву

Ефимов: более 20% инвестиций в основной капитал в РФ пришлось на Москву - РИА Новости, 17.06.2023

Ефимов: более 20% инвестиций в основной капитал в РФ пришлось на Москву

Доля Москвы в общем показателе инвестиций в основной капитал в РФ России с 2018 по 2022 год выросла на 7,2 процентных пункта, в минувшем году она достигла... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T11:10

2023-06-17T11:10

2023-06-17T12:11

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Доля Москвы в общем показателе инвестиций в основной капитал в РФ России с 2018 по 2022 год выросла на 7,2 процентных пункта, в минувшем году она достигла 21,2%, сообщил в рамках ПМЭФ заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.По его словам, по итогам 2022 года инвестиции в основной капитал Москвы превысили 5,9 триллиона рублей - на 2,2% больше в сопоставимых ценах по сравнению с прошлогодними показателями. Ефимов связывает рост инвестиций не только с объемным рынком сбыта и высокой покупательской способностью в столице, но и с льготными условиями, которые московское правительство предлагает предпринимателям для начала и расширения своего дела.Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский уточнил, что из общего количества инвестиций по итогам прошлого года около 4,4 триллиона рублей вложил крупный и средний бизнес. Эти средства были направлены на строительство нежилых зданий, благоустройство, приобретение машин и оборудования.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владимир ефимов (правительство москвы)