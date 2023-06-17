https://ria.ru/20230617/miting-1878941980.html

В Тель-Авиве десятки тысяч людей вышли на антиправительственный митинг

В Тель-Авиве десятки тысяч людей вышли на антиправительственный митинг - РИА Новости, 17.06.2023

В Тель-Авиве десятки тысяч людей вышли на антиправительственный митинг

Десятки тысяч протестующих собрались в центре Тель-Авива в 24-ю субботу подряд на митинг против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху, передает... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T23:29

2023-06-17T23:29

2023-06-17T23:29

в мире

израиль

тель-авив

биньямин нетаньяху

ципи ливни

авигдор либерман

протесты против судебной реформы в израиле

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860977645_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_263f8611a7660c95b1247bf4cfed8d00.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июн - РИА Новости. Десятки тысяч протестующих собрались в центре Тель-Авива в 24-ю субботу подряд на митинг против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху, передает корреспондент РИА Новости. В эту субботу организаторы протестов анонсировали проведение акций в 150 местах по всему Израилю, включая крупные города. По оценкам израильской компании Crowd Solutions, изучающей поведение толпы на массовых мероприятиях, на главной акции протеста на улице Каплан в Тель-Авиве собралось порядка 100 тысяч человек. Сегодняшний протест состоялся спустя несколько дней после драматичного голосования в парламенте Израиля (кнессете) по выбору представителей парламента в члены комиссии по назначению судей. По итогам голосования, представитель от оппозиции был избран в комиссию по назначению судей, а представитель коалиции нет, что привело к затягиванию создания данной комиссии. Оппоненты обвинили премьера в закулисном препятствовании созданию этого органа. В результате такого исхода голосования лидеры израильской оппозиции объявили о замораживании переговоров с правящей коалиции о компромиссе по судебной реформе в резиденции президента до того момента, пока не будет создана комиссия по назначению судей. Главным спикером на сегодняшней акции протеста в Тель-Авиве выступила бывший министр юстиции и иностранных дел Израиля Ципи Ливни, которая пришла на митинг в майке с надписью "равенство". В своем выступлении она обвинила правительство в нанесении "фундаментального ущерба израильской демократии". "Они (правительство) уже продвигают фашистские решения и законы, которые навсегда изменят лицо Израиля. Решения и законы, которые стирают равенство, устанавливают религиозное превосходство над секуляристами, еврейское превосходство над арабами и превосходство коррумпированных лиц над судьями", - заявила Ливни, выступая перед толпой. В толпе протестующих был также замечен бывший министр обороны Израиля и глава партии "Наш дом - Израиль" Авигдор Либерман. "Сегодня вечером я присутствовал на демонстрации на улице Каплан. Мы будем продолжать бороться за демократическое, сионистское и либеральное государство", - написал политик в Twitter. Массовые протесты в Израиле против судебной реформы правительства проходят еженедельно с начала года. Дороги вокруг центрального перекрестка Азриэли, где расположен комплекс правительственных зданий, были сегодня в очередной раз перекрыты. На месте акции протеста дежурили силы полиции и медики скорой помощи. Оппоненты судебной реформы опасаются, что она ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения данного суда и даст правительству контроль над процедурой назначения судей. Против реформы, в частности, выступили многие представители бизнеса, инвестиционного сообщества и отрасли стартапов. Нетаньяху неоднократно заявлял, что предложенная его правительством реформа нацелена на достижение баланса между тремя ветвями власти путем компромиссных решений и не предполагает "подчинения" верховного суда парламенту, как это воспринимают противники реформы. В конце марта Нетаньяху объявил о приостановке законодательного процесса по судебной реформе на месяц до летней сессии кнессета, чтобы провести переговоры и достичь компромисса с оппонентами. Подробности переговоров между представителями правящей коалиции и оппонентами реформы не разглашаются.

https://ria.ru/20230527/miting-1874595004.html

https://ria.ru/20230514/operatsiya-1871603900.html

https://ria.ru/20230608/izrail-1877037090.html

израиль

тель-авив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, тель-авив, биньямин нетаньяху, ципи ливни, авигдор либерман, протесты против судебной реформы в израиле