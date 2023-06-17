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В Тель-Авиве десятки тысяч людей вышли на антиправительственный митинг - РИА Новости, 17.06.2023
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23:29 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/miting-1878941980.html
В Тель-Авиве десятки тысяч людей вышли на антиправительственный митинг
В Тель-Авиве десятки тысяч людей вышли на антиправительственный митинг - РИА Новости, 17.06.2023
В Тель-Авиве десятки тысяч людей вышли на антиправительственный митинг
Десятки тысяч протестующих собрались в центре Тель-Авива в 24-ю субботу подряд на митинг против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху, передает... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T23:29
2023-06-17T23:29
в мире
израиль
тель-авив
биньямин нетаньяху
ципи ливни
авигдор либерман
протесты против судебной реформы в израиле
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июн - РИА Новости. Десятки тысяч протестующих собрались в центре Тель-Авива в 24-ю субботу подряд на митинг против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху, передает корреспондент РИА Новости. В эту субботу организаторы протестов анонсировали проведение акций в 150 местах по всему Израилю, включая крупные города. По оценкам израильской компании Crowd Solutions, изучающей поведение толпы на массовых мероприятиях, на главной акции протеста на улице Каплан в Тель-Авиве собралось порядка 100 тысяч человек. Сегодняшний протест состоялся спустя несколько дней после драматичного голосования в парламенте Израиля (кнессете) по выбору представителей парламента в члены комиссии по назначению судей. По итогам голосования, представитель от оппозиции был избран в комиссию по назначению судей, а представитель коалиции нет, что привело к затягиванию создания данной комиссии. Оппоненты обвинили премьера в закулисном препятствовании созданию этого органа. В результате такого исхода голосования лидеры израильской оппозиции объявили о замораживании переговоров с правящей коалиции о компромиссе по судебной реформе в резиденции президента до того момента, пока не будет создана комиссия по назначению судей. Главным спикером на сегодняшней акции протеста в Тель-Авиве выступила бывший министр юстиции и иностранных дел Израиля Ципи Ливни, которая пришла на митинг в майке с надписью "равенство". В своем выступлении она обвинила правительство в нанесении "фундаментального ущерба израильской демократии". "Они (правительство) уже продвигают фашистские решения и законы, которые навсегда изменят лицо Израиля. Решения и законы, которые стирают равенство, устанавливают религиозное превосходство над секуляристами, еврейское превосходство над арабами и превосходство коррумпированных лиц над судьями", - заявила Ливни, выступая перед толпой. В толпе протестующих был также замечен бывший министр обороны Израиля и глава партии "Наш дом - Израиль" Авигдор Либерман. "Сегодня вечером я присутствовал на демонстрации на улице Каплан. Мы будем продолжать бороться за демократическое, сионистское и либеральное государство", - написал политик в Twitter. Массовые протесты в Израиле против судебной реформы правительства проходят еженедельно с начала года. Дороги вокруг центрального перекрестка Азриэли, где расположен комплекс правительственных зданий, были сегодня в очередной раз перекрыты. На месте акции протеста дежурили силы полиции и медики скорой помощи. Оппоненты судебной реформы опасаются, что она ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения данного суда и даст правительству контроль над процедурой назначения судей. Против реформы, в частности, выступили многие представители бизнеса, инвестиционного сообщества и отрасли стартапов. Нетаньяху неоднократно заявлял, что предложенная его правительством реформа нацелена на достижение баланса между тремя ветвями власти путем компромиссных решений и не предполагает "подчинения" верховного суда парламенту, как это воспринимают противники реформы. В конце марта Нетаньяху объявил о приостановке законодательного процесса по судебной реформе на месяц до летней сессии кнессета, чтобы провести переговоры и достичь компромисса с оппонентами. Подробности переговоров между представителями правящей коалиции и оппонентами реформы не разглашаются.
https://ria.ru/20230527/miting-1874595004.html
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в мире, израиль, тель-авив, биньямин нетаньяху, ципи ливни, авигдор либерман, протесты против судебной реформы в израиле
В мире, Израиль, Тель-Авив, Биньямин Нетаньяху, Ципи Ливни, Авигдор Либерман, Протесты против судебной реформы в Израиле
В Тель-Авиве десятки тысяч людей вышли на антиправительственный митинг

В Тель-Авиве десятки тысяч людей вышли на антиправительственный митинг 24-ю субботу подряд

© AP Photo / Ohad ZwigenbergСтолкновения протестующих с полицией во время митинга в Тель-Авиве, Израиль
Столкновения протестующих с полицией во время митинга в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Столкновения протестующих с полицией во время митинга в Тель-Авиве, Израиль. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июн - РИА Новости. Десятки тысяч протестующих собрались в центре Тель-Авива в 24-ю субботу подряд на митинг против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху, передает корреспондент РИА Новости.
В эту субботу организаторы протестов анонсировали проведение акций в 150 местах по всему Израилю, включая крупные города. По оценкам израильской компании Crowd Solutions, изучающей поведение толпы на массовых мероприятиях, на главной акции протеста на улице Каплан в Тель-Авиве собралось порядка 100 тысяч человек.
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Сегодняшний протест состоялся спустя несколько дней после драматичного голосования в парламенте Израиля (кнессете) по выбору представителей парламента в члены комиссии по назначению судей. По итогам голосования, представитель от оппозиции был избран в комиссию по назначению судей, а представитель коалиции нет, что привело к затягиванию создания данной комиссии. Оппоненты обвинили премьера в закулисном препятствовании созданию этого органа. В результате такого исхода голосования лидеры израильской оппозиции объявили о замораживании переговоров с правящей коалиции о компромиссе по судебной реформе в резиденции президента до того момента, пока не будет создана комиссия по назначению судей.
Главным спикером на сегодняшней акции протеста в Тель-Авиве выступила бывший министр юстиции и иностранных дел Израиля Ципи Ливни, которая пришла на митинг в майке с надписью "равенство". В своем выступлении она обвинила правительство в нанесении "фундаментального ущерба израильской демократии".
"Они (правительство) уже продвигают фашистские решения и законы, которые навсегда изменят лицо Израиля. Решения и законы, которые стирают равенство, устанавливают религиозное превосходство над секуляристами, еврейское превосходство над арабами и превосходство коррумпированных лиц над судьями", - заявила Ливни, выступая перед толпой.
В толпе протестующих был также замечен бывший министр обороны Израиля и глава партии "Наш дом - Израиль" Авигдор Либерман.
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"Сегодня вечером я присутствовал на демонстрации на улице Каплан. Мы будем продолжать бороться за демократическое, сионистское и либеральное государство", - написал политик в Twitter.
Массовые протесты в Израиле против судебной реформы правительства проходят еженедельно с начала года. Дороги вокруг центрального перекрестка Азриэли, где расположен комплекс правительственных зданий, были сегодня в очередной раз перекрыты. На месте акции протеста дежурили силы полиции и медики скорой помощи.
Оппоненты судебной реформы опасаются, что она ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения данного суда и даст правительству контроль над процедурой назначения судей. Против реформы, в частности, выступили многие представители бизнеса, инвестиционного сообщества и отрасли стартапов.
Нетаньяху неоднократно заявлял, что предложенная его правительством реформа нацелена на достижение баланса между тремя ветвями власти путем компромиссных решений и не предполагает "подчинения" верховного суда парламенту, как это воспринимают противники реформы.
В конце марта Нетаньяху объявил о приостановке законодательного процесса по судебной реформе на месяц до летней сессии кнессета, чтобы провести переговоры и достичь компромисса с оппонентами. Подробности переговоров между представителями правящей коалиции и оппонентами реформы не разглашаются.
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