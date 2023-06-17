С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Российская угольная отрасль испытывает дефицит кадров больше 10 тысяч человек, особенно на новых местах добычи, например в Якутии, но компании стараются удовлетворить кадровый голод, сотрудничая с вузами, сообщил в интервью РИА Новости замминистра энергетики Сергей Мочальников на полях ПМЭФ. "В угольной отрасли у нас есть дефицит кадров, особенно в основных угледобывающих регионах и в новых проектах… Поэтому наши угледобывающие компании активно работают совместно с ведущими университетами страны, для того чтобы этот кадровый голод удовлетворить", - сказал замминистра. По его словам, этот голод разный в зависимости от региона и компании, "но больше 10 тысяч специалистов". "Острый голод в кадрах в новых регионах угледобычи: это южная Якутия, вообще в ДФО тяжело с кадровым потенциалом. А наиболее обеспеченные - это наша житница Кузбасс, но и там тоже есть нехватка специалистов". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
экономика, сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия
ПМЭФ-2023, Экономика, Сергей Мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Россия
В Минэнерго рассказали о дефиците кадров в угольной отрасли
Минэнерго: угольная сфера России испытывает дефицит кадров, особенно в новых местах добычи
Харанорский угольный разрез в Забайкалье. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Российская угольная отрасль испытывает дефицит кадров больше 10 тысяч человек, особенно на новых местах добычи, например в Якутии, но компании стараются удовлетворить кадровый голод, сотрудничая с вузами, сообщил в интервью РИА Новости замминистра энергетики Сергей Мочальников на полях ПМЭФ.
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"В угольной отрасли у нас есть дефицит кадров, особенно в основных угледобывающих регионах и в новых проектах… Поэтому наши угледобывающие компании активно работают совместно с ведущими университетами страны, для того чтобы этот кадровый голод удовлетворить", - сказал замминистра.
По его словам, этот голод разный в зависимости от региона и компании, "но больше 10 тысяч специалистов".
"Острый голод в кадрах в новых регионах угледобычи: это южная Якутия, вообще в ДФО тяжело с кадровым потенциалом. А наиболее обеспеченные - это наша житница Кузбасс, но и там тоже есть нехватка специалистов".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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Одна из самых ярких сессий ПМЭФ — традиционный деловой завтрак Сбера с участием чиновников и представителей крупного бизнеса. Темой в этом году стала "Российская экономика — новый курс: приоритеты и направления".
Какова роль и степень ответственности бизнеса в решении задач развития России? Какая инвестиционная политика приведет к наибольшему росту благосостояния и качества жизни людей? Эти и другие вопросы обсудили участники "Бизнес-контакта с Владимиром Соловьевым".
Одна из самых ярких сессий ПМЭФ — традиционный деловой завтрак Сбера с участием чиновников и представителей крупного бизнеса. Темой в этом году стала "Российская экономика — новый курс: приоритеты и направления".
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