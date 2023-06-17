https://ria.ru/20230617/minenergo-1878821712.html

В Минэнерго рассказали о дефиците кадров в угольной отрасли

В Минэнерго рассказали о дефиците кадров в угольной отрасли - РИА Новости, 17.06.2023

В Минэнерго рассказали о дефиците кадров в угольной отрасли

Российская угольная отрасль испытывает дефицит кадров больше 10 тысяч человек, особенно на новых местах добычи, например в Якутии, но компании стараются... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T03:10

2023-06-17T03:10

2023-06-17T03:10

пмэф-2023

экономика

сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Российская угольная отрасль испытывает дефицит кадров больше 10 тысяч человек, особенно на новых местах добычи, например в Якутии, но компании стараются удовлетворить кадровый голод, сотрудничая с вузами, сообщил в интервью РИА Новости замминистра энергетики Сергей Мочальников на полях ПМЭФ. "В угольной отрасли у нас есть дефицит кадров, особенно в основных угледобывающих регионах и в новых проектах… Поэтому наши угледобывающие компании активно работают совместно с ведущими университетами страны, для того чтобы этот кадровый голод удовлетворить", - сказал замминистра. По его словам, этот голод разный в зависимости от региона и компании, "но больше 10 тысяч специалистов". "Острый голод в кадрах в новых регионах угледобычи: это южная Якутия, вообще в ДФО тяжело с кадровым потенциалом. А наиболее обеспеченные - это наша житница Кузбасс, но и там тоже есть нехватка специалистов". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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экономика, сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия