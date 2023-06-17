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Мезенцев заявил, что Россия и Белоруссия успешно выдерживают санкции

Мезенцев заявил, что Россия и Белоруссия успешно выдерживают санкции - РИА Новости, 17.06.2023

Мезенцев заявил, что Россия и Белоруссия успешно выдерживают санкции

Социальная стабильность, наполненность рынка и прогнозы роста ВВП России и Белоруссии дают понять, что Россия и Белоруссия успешно выдерживают западные санкции, РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T07:13

2023-06-17T07:13

2023-06-17T07:13

пмэф-2023

экономика

россия

белоруссия

санкт-петербург

дмитрий мезенцев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Социальная стабильность, наполненность рынка и прогнозы роста ВВП России и Белоруссии дают понять, что Россия и Белоруссия успешно выдерживают западные санкции, заявил РИА Новости в интервью в рамках ПМЭФ государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. "Если есть социальная стабильность, наполненность рынка, портфель производственных заказов, а прогноз роста ВВП Белоруссии и России вполне оптимистичный, то это стабильно подтверждает, что это удается", - сказал Мезенцев на форуме в Петербурге, отвечая на вопрос о том, удается ли Союзному государству справляться с западными санкциями. Но многое, добавил он, предстоит еще сделать, чтобы экономическая интеграционная повестка, научно-технологическая, гуманитарная и другие стали еще более реальной частью жизни двух стран. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

россия

белоруссия

санкт-петербург

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экономика, россия, белоруссия, санкт-петербург, дмитрий мезенцев