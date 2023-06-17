https://ria.ru/20230617/medturizm-1878824764.html

Эксперт рассказал о популярных направлениях медтуризма в Россию

Эксперт рассказал о популярных направлениях медтуризма в Россию - РИА Новости, 17.06.2023

Эксперт рассказал о популярных направлениях медтуризма в Россию

Россия является популярным направлением для медицинского туризма в областях сердечно-сосудистой хирургии, протезирования и сложных хирургических патологий,... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T04:54

2023-06-17T04:54

2023-06-17T04:54

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Россия является популярным направлением для медицинского туризма в областях сердечно-сосудистой хирургии, протезирования и сложных хирургических патологий, рассказал РИА Новости в рамках ПМЭФ эксперт Центра компетенций НТИ “Бионическая инженерия в медицине”, главврач клиник СамГМУ Николай Измалков. “В рамках медицинского туризма в Россию чаще всего приезжают за разного рода высокотехнологичными вмешательствами. По нашей практике это сердечно-сосудистая хирургия, травматология в разрезе протезирования суставов и челюстно-лицевой хирургии, а также лечение сложных хирургических патологий”, - рассказал Измалков. Он отметил, что для медтуризма в России наиболее востребованы крупные федеральные лечебные учреждения. Пациентов из других регионов они принимают на безвозмездной основе, пациентов из-за рубежа – платно. Чаще всего приезжают жители ближнего зарубежья, Индии и Египта. “Для зарубежных туристов, в первую очередь, привлекательна цена. В Германию или Израиль ехать гораздо дороже при вполне сопоставимом качестве медицинской помощи. Сейчас технологии, особенно хирургические, достаточно стандартизированы, поэтому сложно найти что-то такое, что делали бы за рубежом, а в крупном федеральном центре в России нет. У нас также хорошая система подготовки кадров, которая позволяет обеспечить качественное лечение”, - добавил эксперт. В то же время Измалков подчеркнул, что важно в настоящий момент сконцентрироваться на развитии отечественного высокотехнологического оборудования. В частности, в РФ нет крупной аппаратуры вроде ангиографов, аппаратов КТ и МРТ, которые производились бы на территории РФ из отечественных компонентов. Измалков уточнил, что этот вопрос постепенно решается. Так, например, медучреждения уже используют отечественные аппараты УЗИ и артроскопические стойки. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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общество, россия, индия, египет, самгму, здоровье - общество