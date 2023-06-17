В ЦБ заявили об иностранной блокировке операций бизнеса в криптовалютах

Первый зампред ЦБ: недружественные страны блокируют операции россиян в криптовалютах
"Мы видим, как с точки зрения недружественных стран даже платежи в криптовалютах не только стоят на мониторинге, многие платежи блокируются", — отметила Скоробогатова.
Президент Владимир Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ-2023 с рекордной по продолжительности речью — час 19 минут. Глава государства рассказал об устойчивости российской экономики, новом миропорядке и провале украинского контрнаступления.
Президент Владимир Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ-2023 с рекордной по продолжительности речью — час 19 минут. Глава государства рассказал об устойчивости российской экономики, новом миропорядке и провале украинского контрнаступления.
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров и руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов перед пленарным заседанием.
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров и руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов перед пленарным заседанием.
Глава Республики Саха Айсен Николаев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков подписали соглашение об использовании инструментов программы "Дальневосточная концессия" для реализации проектов по строительству объектов инфраструктуры.
Глава Республики Саха Айсен Николаев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков подписали соглашение об использовании инструментов программы "Дальневосточная концессия" для реализации проектов по строительству объектов инфраструктуры.
Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, губернатор Петербурга Александр Беглов и зампред ГД Анна Кузнецова перед пленарным заседанием.
Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, губернатор Петербурга Александр Беглов и зампред ГД Анна Кузнецова перед пленарным заседанием.
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев перед пленарным заседанием.
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев перед пленарным заседанием.
Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и Международная светотехническая корпорация "БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП" договорились вместе реализовывать инвестпроекты по освещению городов.
Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и Международная светотехническая корпорация "БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП" договорились вместе реализовывать инвестпроекты по освещению городов.
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил на ПМЭФ-2023, что мир сталкивается с необъявленной экономической войной, и выразил надежду, что те, кто выступает с "безумными инициативами" в отношении России, образумятся.
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил на ПМЭФ-2023, что мир сталкивается с необъявленной экономической войной, и выразил надежду, что те, кто выступает с "безумными инициативами" в отношении России, образумятся.
Президент Владимир Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ-2023 с рекордной по продолжительности речью — час 19 минут. Глава государства рассказал об устойчивости российской экономики, новом миропорядке и провале украинского контрнаступления.
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров и руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов перед пленарным заседанием.
Глава Республики Саха Айсен Николаев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков подписали соглашение об использовании инструментов программы "Дальневосточная концессия" для реализации проектов по строительству объектов инфраструктуры.
Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, губернатор Петербурга Александр Беглов и зампред ГД Анна Кузнецова перед пленарным заседанием.
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев перед пленарным заседанием.
Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и Международная светотехническая корпорация "БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП" договорились вместе реализовывать инвестпроекты по освещению городов.
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил на ПМЭФ-2023, что мир сталкивается с необъявленной экономической войной, и выразил надежду, что те, кто выступает с "безумными инициативами" в отношении России, образумятся.