https://ria.ru/20230617/kriptovalyuta-1878816443.html

В ЦБ заявили об иностранной блокировке операций бизнеса в криптовалютах

В ЦБ заявили об иностранной блокировке операций бизнеса в криптовалютах - РИА Новости, 17.06.2023

В ЦБ заявили об иностранной блокировке операций бизнеса в криптовалютах

В некоторых случаях недружественные страны блокируют операции отечественного бизнеса в криптовалютах, заявила в интервью РБК в рамках ПМЭФ первый зампред Банка... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T01:08

2023-06-17T01:08

2023-06-17T02:40

пмэф-2023

экономика

технологии

ольга скоробогатова

центральный банк рф (цб рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. В некоторых случаях недружественные страны блокируют операции отечественного бизнеса в криптовалютах, заявила в интервью РБК в рамках ПМЭФ первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова. "Мы видим, как с точки зрения недружественных стран даже платежи в криптовалютах не только стоят на мониторинге, многие платежи блокируются", — отметила Скоробогатова.Она подчеркнула, что регулятор крайне не хотел бы, чтобы бизнес терял деньги от использования криптовалют, но готов протестировать такой инструмент в рамках эксперимента. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, ольга скоробогатова, центральный банк рф (цб рф)