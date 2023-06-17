https://ria.ru/20230617/koronavirus-1878822346.html

Глава Роспотребнадзора заявила о подъеме заболеваемости COVID-19 осенью

Глава Роспотребнадзора заявила о подъеме заболеваемости COVID-19 осенью - РИА Новости, 17.06.2023

Глава Роспотребнадзора заявила о подъеме заболеваемости COVID-19 осенью

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Подъем заболеваемости коронавирусом в России ожидается осенью, предполагается, что он будет сильнее весеннего, заявила в... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T03:25

2023-06-17T03:25

2023-06-17T03:25

пмэф-2023

общество

здоровье - общество

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Подъем заболеваемости коронавирусом в России ожидается осенью, предполагается, что он будет сильнее весеннего, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Мы предполагаем подъем (заболеваемости коронавирусом – ред. прим.) осенью. Весенний (подъем – ред. прим.) в целом, который мы тоже прогнозировали, был, но незаметный. Течение болезни было лёгким, так что люди зачастую не обращались к медикам. Мы предполагаем, что осенью он придёт к нам снова, в большем количестве, чем сегодня, но также очень надеемся, что вирус не будет значимым для состояния здоровья, будет проходить легко, но это зависит только от него самого, насколько он мутирует", - сказала Попова. Она уточнила, что рассматриваются все возможные сценарии развития дальнейшей ситуации с ковидом. При значимых мутациях могут быть особенности течения эпидпроцесса. "Все-таки мы надеемся, что наши изначальные предположения о том, что вирус ищет свое место в сезонности, реализовалось сегодня, и он себя нашёл", - отметила Попова. Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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общество, здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)