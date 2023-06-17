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Число заболевших корью в России снижается каждую неделю

Число заболевших корью в России снижается каждую неделю - РИА Новости, 17.06.2023

Число заболевших корью в России снижается каждую неделю

Количество заболевших корью в России еженедельно снижается с начала мая, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T05:51

2023-06-17T05:51

2023-06-17T05:51

пмэф-2023

общество

здоровье - общество

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Количество заболевших корью в России еженедельно снижается с начала мая, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Количество заболевших корью с начала мая уменьшается практически каждую неделю", - сказала Попова. Она уточнила, что общее количество привитых в рамках подчищающей иммунизации уже почти миллион. Темпы вакцинации очень неплохие, отметила Попова. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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2023

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общество, здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)