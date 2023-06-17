https://ria.ru/20230617/konflikt-1878942673.html
Песков заявил о желании России закончить войну
Песков заявил о желании России закончить войну - РИА Новости, 17.06.2023
Песков заявил о желании России закончить войну
Россия не развязывала войну с Украиной, а пытается ее закончить, заявил в интервью пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T23:46
2023-06-17T23:46
2023-06-17T23:57
специальная военная операция на украине
россия
в мире
дмитрий песков
украина
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия не развязывала войну с Украиной, а пытается ее закончить, заявил в интервью пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Россия не развязала войну. Россия пытается закончить войну, которая была развязана киевским режимом начиная с 2014 года", - заявил он в интервью RT Arabiс.
https://ria.ru/20230616/putin-1878779657.html
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россия, в мире, дмитрий песков, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Дмитрий Песков, Украина
Песков заявил о желании России закончить войну
Песков: Россия не развязала войну, она пытается ее закончить