https://ria.ru/20230617/konflikt-1878942673.html

Песков заявил о желании России закончить войну

Песков заявил о желании России закончить войну - РИА Новости, 17.06.2023

Песков заявил о желании России закончить войну

Россия не развязывала войну с Украиной, а пытается ее закончить, заявил в интервью пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T23:46

2023-06-17T23:46

2023-06-17T23:57

специальная военная операция на украине

россия

в мире

дмитрий песков

украина

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия не развязывала войну с Украиной, а пытается ее закончить, заявил в интервью пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Россия не развязала войну. Россия пытается закончить войну, которая была развязана киевским режимом начиная с 2014 года", - заявил он в интервью RT Arabiс.

https://ria.ru/20230616/putin-1878779657.html

россия

украина

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россия, в мире, дмитрий песков, украина