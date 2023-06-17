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Песков заявил о желании России закончить войну - РИА Новости, 17.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:46 17.06.2023 (обновлено: 23:57 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/konflikt-1878942673.html
Песков заявил о желании России закончить войну
Песков заявил о желании России закончить войну - РИА Новости, 17.06.2023
Песков заявил о желании России закончить войну
Россия не развязывала войну с Украиной, а пытается ее закончить, заявил в интервью пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T23:46
2023-06-17T23:57
специальная военная операция на украине
россия
в мире
дмитрий песков
украина
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия не развязывала войну с Украиной, а пытается ее закончить, заявил в интервью пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Россия не развязала войну. Россия пытается закончить войну, которая была развязана киевским режимом начиная с 2014 года", - заявил он в интервью RT Arabiс.
https://ria.ru/20230616/putin-1878779657.html
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россия, в мире, дмитрий песков, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Дмитрий Песков, Украина
Песков заявил о желании России закончить войну

Песков: Россия не развязала войну, она пытается ее закончить

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия не развязывала войну с Украиной, а пытается ее закончить, заявил в интервью пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия не развязала войну. Россия пытается закончить войну, которая была развязана киевским режимом начиная с 2014 года", - заявил он в интервью RT Arabiс.
Президент Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Путин предупредил — и с этим придется считаться
16 июня, 19:39
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреДмитрий ПесковУкраина
 
 
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