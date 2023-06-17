https://ria.ru/20230617/konflikt-1878935060.html

Лавров рассказал о причинах конфликта на Украине

Лавров рассказал о причинах конфликта на Украине - РИА Новости, 17.06.2023

Лавров рассказал о причинах конфликта на Украине

Украинский кризис сложился из-за готовившейся западными странами долгие годы гибридной войны против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T21:50

2023-06-17T21:50

2023-06-17T21:51

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_63fb290b4a0ecf14653e557634288e83.jpg

СТРЕЛЬНА, 17 июн - РИА Новости. Украинский кризис сложился из-за готовившейся западными странами долгие годы гибридной войны против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Ситуация вокруг Украины сложилась… в результате долгие годы готовившейся Западом гибридной войны против России с превращением Украины в инструмент этой войны по подрыву основ безопасности нашей страны", – сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с африканскими лидерами.

https://ria.ru/20230617/peregovory-1878931106.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сергей лавров