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Лавров рассказал о причинах конфликта на Украине - РИА Новости, 17.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:50 17.06.2023 (обновлено: 21:51 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/konflikt-1878935060.html
Лавров рассказал о причинах конфликта на Украине
Лавров рассказал о причинах конфликта на Украине - РИА Новости, 17.06.2023
Лавров рассказал о причинах конфликта на Украине
Украинский кризис сложился из-за готовившейся западными странами долгие годы гибридной войны против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T21:50
2023-06-17T21:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сергей лавров
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СТРЕЛЬНА, 17 июн - РИА Новости. Украинский кризис сложился из-за готовившейся западными странами долгие годы гибридной войны против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Ситуация вокруг Украины сложилась… в результате долгие годы готовившейся Западом гибридной войны против России с превращением Украины в инструмент этой войны по подрыву основ безопасности нашей страны", – сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с африканскими лидерами.
https://ria.ru/20230617/peregovory-1878931106.html
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в мире, украина, россия, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров
Лавров рассказал о причинах конфликта на Украине

Лавров: ситуация вокруг Украины сложилась из-за готовившейся Западом гибридной войны

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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СТРЕЛЬНА, 17 июн - РИА Новости. Украинский кризис сложился из-за готовившейся западными странами долгие годы гибридной войны против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Ситуация вокруг Украины сложилась… в результате долгие годы готовившейся Западом гибридной войны против России с превращением Украины в инструмент этой войны по подрыву основ безопасности нашей страны", – сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с африканскими лидерами.
Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств, прибывшими в Санкт-Петербург для проведения переговоров о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСергей Лавров
 
 
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