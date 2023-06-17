https://ria.ru/20230617/kiev-1878927800.html

Киев не встретил африканскую делегацию конструктивно, заявил Песков

Киев не встретил африканскую делегацию конструктивно, заявил Песков - РИА Новости, 17.06.2023

Киев не встретил африканскую делегацию конструктивно, заявил Песков

Африканская делегация не была встречена в Киеве конструктивно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T20:47

2023-06-17T20:47

2023-06-17T21:02

киев

украина

дмитрий песков

россия

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в мире

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Африканская делегация не была встречена в Киеве конструктивно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Судя по тем заявлениям, которые мы слышали из СМИ, скажем так, не была встречена достаточно конструктивно. Достаточно безапелляционные заявления звучали со стороны господина Зеленского", - сказал Песков в интервью "Известиям".

https://ria.ru/20230617/sammit-1878914476.html

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украина

россия

африка

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

киев, украина, дмитрий песков, россия, африка, в мире