https://ria.ru/20230617/kiev-1878927800.html
Киев не встретил африканскую делегацию конструктивно, заявил Песков
Киев не встретил африканскую делегацию конструктивно, заявил Песков - РИА Новости, 17.06.2023
Киев не встретил африканскую делегацию конструктивно, заявил Песков
Африканская делегация не была встречена в Киеве конструктивно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T20:47
2023-06-17T20:47
2023-06-17T21:02
киев
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дмитрий песков
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Африканская делегация не была встречена в Киеве конструктивно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Судя по тем заявлениям, которые мы слышали из СМИ, скажем так, не была встречена достаточно конструктивно. Достаточно безапелляционные заявления звучали со стороны господина Зеленского", - сказал Песков в интервью "Известиям".
https://ria.ru/20230617/sammit-1878914476.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, украина, дмитрий песков, россия, африка, в мире
Киев, Украина, Дмитрий Песков, Россия, Африка, В мире
Киев не встретил африканскую делегацию конструктивно, заявил Песков
Песков заявил, что африканская делегация не была встречена в Киеве конструктивно