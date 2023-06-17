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СМИ: Киев попросит 400 миллиардов долларов, чтобы стать энергохабом Европы - РИА Новости, 17.06.2023
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15:47 17.06.2023 (обновлено: 17:46 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/khab-1878894024.html
СМИ: Киев попросит 400 миллиардов долларов, чтобы стать энергохабом Европы
СМИ: Киев попросит 400 миллиардов долларов, чтобы стать энергохабом Европы - РИА Новости, 17.06.2023
СМИ: Киев попросит 400 миллиардов долларов, чтобы стать энергохабом Европы
Украина презентует в Лондоне амбициозный план превращения в энергетический хаб Европы до 2050 года, для реализации программы восстановления киевские власти... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T15:47
2023-06-17T17:46
украина
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Украина презентует в Лондоне амбициозный план превращения в энергетический хаб Европы до 2050 года, для реализации программы восстановления киевские власти запросят 400 миллиардов долларов, пишет Forbes.ua. &quot;К 2050 году Украина станет энергетическим хабом Европы, производство электричества вырастет в семь раз, добыча газа — в четыре раза, нефти — более чем в шесть раз. В энергетику будет инвестировано более 400 миллиардов долларов. Такое будущее украинской энергетики правительство представит международным партнерам и донорам в Лондоне на международной конференции по восстановлению Украины (URC 2023)&quot;, — пишет издание, ссылаясь на данные презентации по развитию украинской энергетики.Отмечается, что Украина, в частности, планирует локализовать 90 процентов производства малых модульных реакторов (ММР) и самостоятельно производить ядерное топливо. При этом угольные теплоэлектростанции планируют "вывести из строя" и заменить их ТЭЦ и ТЭС на газе и биометане. Согласно программе, добыча нефти вырастет в 6,7 раза, до 15 миллионов, экспорт газа в год составит 66 миллиардов кубометров, нефтепереработка составит 11 миллионов тон. Также украинские власти планируют построить 69 гигаватт электролизеров для производства водорода и увеличить пропускную способность для экспорта электроэнергии в страны ЕС в пять раз до десяти гигаватт. По мнению директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, эти цифры "не имеют никакой связи с реальностью", поскольку планы превышают и без того амбициозную энергетическую стратегию страны. "Партнеры просили перечень конкретных реформ и проектов, которые будут сделаны в ближайшее время, но мы привезем это", — резюмировал он. В начале июля 2022 года правительство Украины в швейцарском городе Лугано презентовало план послевоенного восстановления страны на десять лет стоимостью 750 миллиардов долларов. Главным источником его финансирования Киев видит конфискованные российские активы. На втором месте — гранты и льготные кредиты международных финансовых организаций и стран-партнеров.
https://ria.ru/20230612/germaniya-1877669286.html
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украина, лондон, европа, евросоюз, в мире
Украина, Лондон, Европа, Евросоюз, В мире
СМИ: Киев попросит 400 миллиардов долларов, чтобы стать энергохабом Европы

Forbes.ua: Украина попросит 400 млрд долларов, чтобы стать энергохабом Европы к 2050 году

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Украина презентует в Лондоне амбициозный план превращения в энергетический хаб Европы до 2050 года, для реализации программы восстановления киевские власти запросят 400 миллиардов долларов, пишет Forbes.ua.
«

"К 2050 году Украина станет энергетическим хабом Европы, производство электричества вырастет в семь раз, добыча газа — в четыре раза, нефти — более чем в шесть раз. В энергетику будет инвестировано более 400 миллиардов долларов. Такое будущее украинской энергетики правительство представит международным партнерам и донорам в Лондоне на международной конференции по восстановлению Украины (URC 2023)", — пишет издание, ссылаясь на данные презентации по развитию украинской энергетики.

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Отмечается, что Украина, в частности, планирует локализовать 90 процентов производства малых модульных реакторов (ММР) и самостоятельно производить ядерное топливо. При этом угольные теплоэлектростанции планируют "вывести из строя" и заменить их ТЭЦ и ТЭС на газе и биометане. Согласно программе, добыча нефти вырастет в 6,7 раза, до 15 миллионов, экспорт газа в год составит 66 миллиардов кубометров, нефтепереработка составит 11 миллионов тон. Также украинские власти планируют построить 69 гигаватт электролизеров для производства водорода и увеличить пропускную способность для экспорта электроэнергии в страны ЕС в пять раз до десяти гигаватт.
По мнению директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, эти цифры "не имеют никакой связи с реальностью", поскольку планы превышают и без того амбициозную энергетическую стратегию страны. "Партнеры просили перечень конкретных реформ и проектов, которые будут сделаны в ближайшее время, но мы привезем это", — резюмировал он.
В начале июля 2022 года правительство Украины в швейцарском городе Лугано презентовало план послевоенного восстановления страны на десять лет стоимостью 750 миллиардов долларов. Главным источником его финансирования Киев видит конфискованные российские активы. На втором месте — гранты и льготные кредиты международных финансовых организаций и стран-партнеров.
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