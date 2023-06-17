Соглашения на ПМЭФ доказали развитие инвестиций в России, заявил Песков

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Внутренние инвестиции в РФ развиваются, об этом говорят заключённые на полях ПМЭФ соглашения, инвестклимат в стране хороший, заявил в интервью пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы видим, насколько живо развивается инвестиционная обстановка в нашей стране, внутренние инвестиции - об этом говорят те контракты и договоры, которые подписывались на полях форума", - сказал Песков в интервью "Известиям".Он отметил, что повышение активности регионов на форуме тоже "вызывает большое удовлетворение". "Оживленная атмосфера форума в плане заключения конкретных договорённостей говорит о том, что внутренний инвестиционный климат в стране хороший. Растёт активность, и это тоже очень здорово", - добавил представитель Кремля.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Внутренние инвестиции в РФ развиваются, об этом говорят заключённые на полях ПМЭФ соглашения, инвестклимат в стране хороший, заявил в интервью пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы видим, насколько живо развивается инвестиционная обстановка в нашей стране, внутренние инвестиции - об этом говорят те контракты и договоры, которые подписывались на полях форума", - сказал Песков в интервью "Известиям".
Он отметил, что повышение активности регионов на форуме тоже "вызывает большое удовлетворение".
"Оживленная атмосфера форума в плане заключения конкретных договорённостей говорит о том, что внутренний инвестиционный климат в стране хороший. Растёт активность, и это тоже очень здорово", - добавил представитель Кремля.
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