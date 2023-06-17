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США пришли к пониманию позиции Индии в отношении России, заявил экс-посол - РИА Новости, 17.06.2023
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15:21 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/indiya-1878891186.html
США пришли к пониманию позиции Индии в отношении России, заявил экс-посол
США пришли к пониманию позиции Индии в отношении России, заявил экс-посол - РИА Новости, 17.06.2023
США пришли к пониманию позиции Индии в отношении России, заявил экс-посол
США пришли к пониманию того, что у Индии есть стратегические императивы в отношении России, заявила РИА Новости бывший посол Индии в США Мира Шанкар. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T15:21
2023-06-17T15:21
в мире
индия
сша
россия
нарендра моди
джо байден
камала харрис
оон
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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 июн - РИА Новости. США пришли к пониманию того, что у Индии есть стратегические императивы в отношении России, заявила РИА Новости бывший посол Индии в США Мира Шанкар. "Обеим странам приходится преодолевать свои различные точки зрения на Украину, и, к чести сторон, хотя и неохотно, США пришли к пониманию того, что существуют стратегические императивы, которые есть у Индии в отношении России", - сказала она в преддверии визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в США. Ранее МИД Индии сообщил, что Нарендра Моди по приглашению президента Джо Байдена и его супруги нанесет официальный государственный визит в США. Визит начнется в Нью-Йорке, где 21 июня премьер Индии возглавит празднование международного дня йоги в центральных учреждениях ООН. После этого он отправится в Вашингтон, где 22 июня встретится с президентом Байденом для продолжения их диалога на высшем уровне. В тот же день премьер Индии выступит на совместном заседании Конгресса США, а 23 июня будет приглашен на обед с вице-президентом США Камалой Харрис и государственным секретарем Энтони Блинкеном. В дополнение к официальным встречам у индийского премьер-министра запланировано несколько встреч с "руководителями ведущих компаний, профессионалами и другими заинтересованными сторонами". Опрощенные РИА Новости эксперты считают, что в ходе визита американская администрация обсудит с Моди ситуацию с российско-украинским конфликтом и попытается склонить Индию к минимизации контактов с Россией. "В конгрессе США была выражена озабоченность по поводу того, что США должны сделать больше в плане доступа к технологиям и оружию, чтобы отвадить Индию от России или уменьшить зависимость Индии от России в области оборонного оборудования. Но Индия четко объяснила свою позицию как по своим связям с Россией, так и по российско-украинскому конфликту. Для Индии это не наша главная цель, наша главная цель - модернизация наших мощностей", - отметила экс-посол.
https://ria.ru/20230617/pripasy-1878885575.html
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в мире, индия, сша, россия, нарендра моди, джо байден, камала харрис, оон
В мире, Индия, США, Россия, Нарендра Моди, Джо Байден, Камала Харрис, ООН
США пришли к пониманию позиции Индии в отношении России, заявил экс-посол

Экс-посол Индии в США: Вашингтон понял, что у Индии есть императивы в отношении России

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРоссийский и индийский флаги
Российский и индийский флаги - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 июн - РИА Новости. США пришли к пониманию того, что у Индии есть стратегические императивы в отношении России, заявила РИА Новости бывший посол Индии в США Мира Шанкар.
"Обеим странам приходится преодолевать свои различные точки зрения на Украину, и, к чести сторон, хотя и неохотно, США пришли к пониманию того, что существуют стратегические императивы, которые есть у Индии в отношении России", - сказала она в преддверии визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в США.
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
Эксперт: США могут расширить контакты с Индией по производству боеприпасов
Вчера, 14:51
Ранее МИД Индии сообщил, что Нарендра Моди по приглашению президента Джо Байдена и его супруги нанесет официальный государственный визит в США. Визит начнется в Нью-Йорке, где 21 июня премьер Индии возглавит празднование международного дня йоги в центральных учреждениях ООН. После этого он отправится в Вашингтон, где 22 июня встретится с президентом Байденом для продолжения их диалога на высшем уровне. В тот же день премьер Индии выступит на совместном заседании Конгресса США, а 23 июня будет приглашен на обед с вице-президентом США Камалой Харрис и государственным секретарем Энтони Блинкеном. В дополнение к официальным встречам у индийского премьер-министра запланировано несколько встреч с "руководителями ведущих компаний, профессионалами и другими заинтересованными сторонами".
Опрощенные РИА Новости эксперты считают, что в ходе визита американская администрация обсудит с Моди ситуацию с российско-украинским конфликтом и попытается склонить Индию к минимизации контактов с Россией.
"В конгрессе США была выражена озабоченность по поводу того, что США должны сделать больше в плане доступа к технологиям и оружию, чтобы отвадить Индию от России или уменьшить зависимость Индии от России в области оборонного оборудования. Но Индия четко объяснила свою позицию как по своим связям с Россией, так и по российско-украинскому конфликту. Для Индии это не наша главная цель, наша главная цель - модернизация наших мощностей", - отметила экс-посол.
Товарные поезда с углем - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
В Минэнерго сообщили о росте поставок угля в Китай и Индию
Вчера, 10:16
 
В миреИндияСШАРоссияНарендра МодиДжо БайденКамала ХаррисООН
 
 
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