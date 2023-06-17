https://ria.ru/20230617/grud-1878818428.html
В Сети Байдена уличили в попытке потрогать американскую звезду за грудь
В Сети Байдена уличили в попытке потрогать американскую звезду за грудь - РИА Новости, 17.06.2023
В Сети Байдена уличили в попытке потрогать американскую звезду за грудь
Пользователи Twitter обвинили президента США Джо Байдена в попытке потрогать грудь популярной американской актрисы Евы Лонгории. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T02:02
2023-06-17T02:02
2023-06-17T05:34
в мире
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джо байден
ева лонгория
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter обвинили президента США Джо Байдена в попытке потрогать грудь популярной американской актрисы Евы Лонгории.В Сети стал набирать популярность ролик, на котором видно, как после речи в Белом доме американский лидер начал обнимать актрису, известную по роли в сериале "Отчаянные домохозяйки". Многие пользователи усмотрели в объятиях Байдена попытку потрогать знаменитость за грудь."Какая гадость! Многие женщины прекрасно понимают, что она почувствовала в тот момент. Еве Лонгории явно было не по себе от его рук на своем теле", — написала политическая активистка Катрина Пирсон."Обратите внимание, как близко к груди он положил свои руки. Он стремный", — поддержал ее пользователь."Это самое жуткое фото современной политики", — написал другой."Ты когда-нибудь слышал о рукопожатии, Джо?" — спросил третий."Это бесчестие", — заключили участники дискуссии.Нынешний глава Белого дома, которому уже 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории. Он регулярно попадает в нелепые ситуации.
https://ria.ru/20230617/transgender-1878815357.html
https://ria.ru/20230612/bayden-1877587972.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, ева лонгория
В мире, США, Джо Байден, Ева Лонгория
В Сети Байдена уличили в попытке потрогать американскую звезду за грудь
Пользователи Twitter обвинили Байдена в попытке потрогать грудь актрисы Евы Лонгории
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости.
Пользователи Twitter
обвинили президента США Джо Байдена в попытке потрогать грудь популярной американской актрисы Евы Лонгории.
В Сети стал набирать популярность ролик, на котором видно, как после речи в Белом доме американский лидер начал обнимать актрису, известную по роли в сериале "Отчаянные домохозяйки". Многие пользователи усмотрели в объятиях Байдена попытку потрогать знаменитость за грудь.
«
"Какая гадость! Многие женщины прекрасно понимают, что она почувствовала в тот момент. Еве Лонгории явно было не по себе от его рук на своем теле", — написала политическая активистка Катрина Пирсон.
"Обратите внимание, как близко к груди он положил свои руки. Он стремный", — поддержал ее пользователь.
"Это самое жуткое фото современной политики", — написал другой.
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"Ты когда-нибудь слышал о рукопожатии, Джо?" — спросил третий.
"Это бесчестие", — заключили участники дискуссии.
Нынешний глава Белого дома, которому уже 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории. Он регулярно попадает в нелепые ситуации.
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