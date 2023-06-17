https://ria.ru/20230617/gosdolg-1878850539.html

Раздутый госдолг США угрожает странам АТР, заявил Сечин

Раздутый госдолг США угрожает странам АТР, заявил Сечин - РИА Новости, 17.06.2023

Раздутый госдолг США угрожает странам АТР, заявил Сечин

Раздутый госдолг США навис угрозой над основными его держателями, очевидно, речь идет о странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), заявил глава "Роснефти"... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T10:58

2023-06-17T10:58

2023-06-17T11:29

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Раздутый госдолг США навис угрозой над основными его держателями, очевидно, речь идет о странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме."За последние 30 лет американский госдолг подскочил в 10 раз - с 3 до уже более 31 триллиона долларов. Это в два раза опережает экономический рост, а расходы на его обслуживание могут достичь 1 триллиона долларов в год, а это пятая часть бюджета, и эта цифра растет", - сказал Сечин."Кто является основным держателем американского долга? Над ними и нависла основная угроза. У них основные риски. И очевидно, что под угрозой находятся страны АТР", - добавил он.Сечин напомнил, что первоначально республиканцы в США предлагали увеличить потолок долга страны на 1,5 триллиона долларов. И разница между тем, что запланировала американская администрация и предложили республиканцы, – 1,957 триллиона долларов, добавил он."Вы знаете, чему равна эта цифра? Эта сумма с поразительной точностью совпадает с нынешними вложениями в американские обязательства двух стран: Японии и КНР. Вот вам соблазн уже?! Как было бы просто решить долговую проблему США, отказавшись от задолженности этим странам, как 155 лет тому назад поступили с рабовладельцами", - подчеркнул глава "Роснефти"."То есть проблема крупнейших держателей американского долга в том, что у американцев проблема с долгом. По крылатому выражению Ивана Крылова "Ты виноват уж в том, что хочется мне кушать". Или, как отметил еще в начале 1970-х годов министр финансов США Джон Коннелли, "доллар – это наша валюта, но ваша проблема", - заключил Сечин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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экономика, атр, сша, игорь сечин, роснефть, в мире