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Раздутый госдолг США угрожает странам АТР, заявил Сечин - РИА Новости, 17.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
10:58 17.06.2023 (обновлено: 11:29 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/gosdolg-1878850539.html
Раздутый госдолг США угрожает странам АТР, заявил Сечин
Раздутый госдолг США угрожает странам АТР, заявил Сечин - РИА Новости, 17.06.2023
Раздутый госдолг США угрожает странам АТР, заявил Сечин
Раздутый госдолг США навис угрозой над основными его держателями, очевидно, речь идет о странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), заявил глава "Роснефти"... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T10:58
2023-06-17T11:29
пмэф-2023
экономика
атр
сша
игорь сечин
роснефть
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Раздутый госдолг США навис угрозой над основными его держателями, очевидно, речь идет о странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме."За последние 30 лет американский госдолг подскочил в 10 раз - с 3 до уже более 31 триллиона долларов. Это в два раза опережает экономический рост, а расходы на его обслуживание могут достичь 1 триллиона долларов в год, а это пятая часть бюджета, и эта цифра растет", - сказал Сечин."Кто является основным держателем американского долга? Над ними и нависла основная угроза. У них основные риски. И очевидно, что под угрозой находятся страны АТР", - добавил он.Сечин напомнил, что первоначально республиканцы в США предлагали увеличить потолок долга страны на 1,5 триллиона долларов. И разница между тем, что запланировала американская администрация и предложили республиканцы, – 1,957 триллиона долларов, добавил он."Вы знаете, чему равна эта цифра? Эта сумма с поразительной точностью совпадает с нынешними вложениями в американские обязательства двух стран: Японии и КНР. Вот вам соблазн уже?! Как было бы просто решить долговую проблему США, отказавшись от задолженности этим странам, как 155 лет тому назад поступили с рабовладельцами", - подчеркнул глава "Роснефти"."То есть проблема крупнейших держателей американского долга в том, что у американцев проблема с долгом. По крылатому выражению Ивана Крылова "Ты виноват уж в том, что хочется мне кушать". Или, как отметил еще в начале 1970-х годов министр финансов США Джон Коннелли, "доллар – это наша валюта, но ваша проблема", - заключил Сечин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230526/gosdolg-1874463119.html
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экономика, атр, сша, игорь сечин, роснефть, в мире
ПМЭФ-2023, Экономика, АТР, США, Игорь Сечин, Роснефть, В мире
Раздутый госдолг США угрожает странам АТР, заявил Сечин

Глава "Роснефти" Сечин: госдолг США угрожает странам Азиатско-Тихоокеанского региона

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГлава "Роснефти" Игорь Сечин
Глава Роснефти Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Глава "Роснефти" Игорь Сечин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Раздутый госдолг США навис угрозой над основными его держателями, очевидно, речь идет о странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме.
"За последние 30 лет американский госдолг подскочил в 10 раз - с 3 до уже более 31 триллиона долларов. Это в два раза опережает экономический рост, а расходы на его обслуживание могут достичь 1 триллиона долларов в год, а это пятая часть бюджета, и эта цифра растет", - сказал Сечин.
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МВФ предупредил о системном риске для мировой экономики из-за госдолга США
26 мая, 20:48
"Кто является основным держателем американского долга? Над ними и нависла основная угроза. У них основные риски. И очевидно, что под угрозой находятся страны АТР", - добавил он.
Сечин напомнил, что первоначально республиканцы в США предлагали увеличить потолок долга страны на 1,5 триллиона долларов. И разница между тем, что запланировала американская администрация и предложили республиканцы, – 1,957 триллиона долларов, добавил он.
"Вы знаете, чему равна эта цифра? Эта сумма с поразительной точностью совпадает с нынешними вложениями в американские обязательства двух стран: Японии и КНР. Вот вам соблазн уже?! Как было бы просто решить долговую проблему США, отказавшись от задолженности этим странам, как 155 лет тому назад поступили с рабовладельцами", - подчеркнул глава "Роснефти".
"То есть проблема крупнейших держателей американского долга в том, что у американцев проблема с долгом. По крылатому выражению Ивана Крылова "Ты виноват уж в том, что хочется мне кушать". Или, как отметил еще в начале 1970-х годов министр финансов США Джон Коннелли, "доллар – это наша валюта, но ваша проблема", - заключил Сечин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Чем запомнился ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости

Главным мероприятием ПМЭФ-2023 стало выступление Владимира Путина, посвященное российской экономике и планам ее развития.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

Главным мероприятием ПМЭФ-2023 стало выступление Владимира Путина, посвященное российской экономике и планам ее развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

© Фотохост-агентство РИА Новости
2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Участники ПМЭФ слушают речь Владимира Путина.

Трансляция выступления президента РФ В. Путина на пленарном заседании в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники ПМЭФ слушают речь Владимира Путина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Трансляция пленарного заседания в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

 Трансляция пленарного заседания

Трансляция пленарного заседания в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун, выступая на пленарной сессии, поделился собственным видением роли России в мире и на Африканском континенте.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун, выступая на пленарной сессии, поделился собственным видением роли России в мире и на Африканском континенте.

© Фотохост-агентство РИА Новости
5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Модератором пленарного заседания ПМЭФ выступал американский политолог Дмитрий Саймс

Политолог, президент Центра национальных интересов Дмитрий Саймс

Модератором пленарного заседания ПМЭФ выступал американский политолог Дмитрий Саймс

© Фотохост-агентство РИА Новости
6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко перед пленарным заседанием.

Генеральный директор АО ДОМ.РФ Виталий Мутко (в центре) перед пленарным заседанием в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко перед пленарным заседанием.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
© Фотохост-агентство РИА НовостиУчастники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Заключительный день форума посвятили молодежи и ее самореализации.

Участницы форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Заключительный день форума посвятили молодежи и ее самореализации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Среди других тем дня —цифровая экономика, искусственный интеллект и диалоги культур в эпоху глобальных изменений.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Среди других тем дня —цифровая экономика, искусственный интеллект и диалоги культур в эпоху глобальных изменений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
10 из 10

Главным мероприятием ПМЭФ-2023 стало выступление Владимира Путина, посвященное российской экономике и планам ее развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
1 из 10

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

© Фотохост-агентство РИА Новости
2 из 10

Участники ПМЭФ слушают речь Владимира Путина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
3 из 10

Трансляция пленарного заседания в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
4 из 10

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун, выступая на пленарной сессии, поделился собственным видением роли России в мире и на Африканском континенте.

© Фотохост-агентство РИА Новости
5 из 10

Модератором пленарного заседания ПМЭФ выступал американский политолог Дмитрий Саймс

© Фотохост-агентство РИА Новости
6 из 10

Генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко перед пленарным заседанием.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
8 из 10

Заключительный день форума посвятили молодежи и ее самореализации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
9 из 10

Среди других тем дня —цифровая экономика, искусственный интеллект и диалоги культур в эпоху глобальных изменений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
10 из 10
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаАТРСШАИгорь СечинРоснефтьВ мире
 
 
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